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賀錦麗挺台嗎？與賴清德有一面之緣 可能延續拜登政策

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統賀錦麗如果成功入主白宮，很可能延續拜登時期的對台政策，持續提供非正式支持。圖為賀錦麗13日搭機準備到賓州參加造勢活動畫面。路透
美國副總統賀錦麗如果成功入主白宮，很可能延續拜登時期的對台政策，持續提供非正式支持。圖為賀錦麗13日搭機準備到賓州參加造勢活動畫面。路透

美國總統拜登拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗迎戰川普。政治新聞網Politico整理賀錦麗的外交立場，指賀錦麗如果當選下任美國總統，台海問題上很可能延續拜登時期政策，持續對台灣提供非正式支持，來應對中國與日俱增的軍事威脅。

賀錦麗擔任副總統以來，與中國國家主席習近平及時任中華民國副總統的賴清德都短暫會晤過。2022年1月她在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮上，與時任副總統的賴清德被安排在元首特使區的第一排，兩人簡單寒暄、交談。

賀錦麗曾在2022年9月表示「支持台灣自我防衛」。

2022年11月賀錦麗在亞太經合組織（APEC）峰會與習近平短暫會晤，她在推特（現在的X）寫道，在APEC峰會上向習問候，並重申拜登總統此前與習主席會晤中強調的「保持開放溝通管道，以負責任的方式管理美中競爭」。

至於其他外交立場，賀錦麗可能延續拜登目標，包含對烏克蘭提供強而有力的支持，持續深化美國與亞太地區的聯盟，以因應中國在地緣政治崛起。

不過對於以哈戰爭，賀錦麗的發言多表達對巴勒斯坦人的同情，可能緩和阿拉伯裔選民先前對於拜登力挺以色列的不滿情緒。

拜登 美國 賀錦麗

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