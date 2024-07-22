拜下賀上「川普交易」會冷卻嗎？金融市場波動難免加大

隨著美國總統拜登退選，轉而支持副總統賀錦麗代表民主黨投入11月選戰，投資人本周將忙著確定此一發展將是提高或降低川普重新掌權的機率，這也會影響「川普交易」題材的熱度。

先前，拜登在辯論中災難性的表現引發人們質疑他是否有能力再擔任一屆總統；此後幾周，金融市場降低拜登連任的預期。他們普遍看好將受惠於川普所主張的寬鬆財政政策、提高貿易關稅和削弱監管的交易。

這形成了所謂的「川普交易」，具體表現形式是：美元獲得支撐，美債殖利率上升，銀行股、醫療股、能源股以及比特幣上漲。

如今，投資人面臨的問題是，既然拜登已經棄選，是否還要堅持「川普交易」？隨著投資人觀望賀錦麗是否能鎖定黨內提名，並權衡她能否累積足夠聲勢來挑戰川普在民調中的領先地位，市場走勢可能會出現波動。

Roundhill Financial執行長馬薩（Dave Mazza）表示：「投資者應該預期波動性會飆升」，「如果副總統賀錦麗能夠迅速動員起來，對川普造成實質性的衝擊，那麼我們應當預期波動會持續下去。然而，如果川普在民調中繼續領先，投資人認為他的獲勝不可避免，那麼『川普交易』就會占據上風，波動性就會下降」。

以下是彭博資訊整理金融市場面向可能受到的影響：

債券和美元：

原先，市場普遍預期，若川普重新入主白宮將提振美元，預料他的政策會推升通膨，也促使交易者開始買入較短期債券，賣出較長期債券，也就是所謂殖利率曲線陡化的交易。

如今，情勢生變。渣打銀行駐紐約策略師英葛蘭德（Steve Englander）表示：「隨著賀錦麗勝算上升，民主黨贏得眾議院的勝算也上升了」，「如果情勢如此演變，那麼對進一步財政刺激的擔憂可能會減弱，進而減輕利率和美元的壓力。不過，現在還為時尚早，競選可能與哪怕兩周前預期的情況大相逕庭。」

股市：

原先市場認為共和黨勝選機率大增，石油能源、監獄股和比特幣挖礦業者股票可望受惠，近期也因而上漲。

川普若當選，可能會重啟阿拉斯加一個野生動物保護區的石油鑽探，而他對移民的立場也更強硬。相較下，再生能源、非必需消費品可能會因川普當選而受到衝擊。

此外，若川普重新掌權，新政府對聯合健康集團和Humana等醫療保險公司以及銀行的監管壓力會較小，這些產業可望受惠。

如今，隨著拜登退選，民主黨有更多時間提振國會選情，即便川普當選，也降低共和黨橫掃兩院席次的可能性，讓川普無法順利推動許多政見，那麼上述的「川普勝選概念股」的題材也變得不是那麼穩當。