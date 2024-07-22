最慘活春宮！沙灘男女公開激戰遭包圍 少年奇招秒「滅火」獲激讚：做得好

情侶「愛愛」也要注意地方！美國網路瘋傳1段「沙灘活春宮」影片，1對情侶在人來人往的沙灘中央，公然身體交疊纏綿，其間有1名少年看不過去，竟拿起礦泉水瓶走近往情侶身上倒水「滅火」，並向男子丟水瓶。

男子被淋水又被丟水瓶，頓時怒火中燒跳起作勢要向少年攻擊，惟附近遊客隨即上前包圍該對情侶，並喝斥「快滾！」。男子與女伴慾火變怒火，卻礙於眾怒難犯而不敢造次，無奈留在原地踱步。影片引來網友熱議，大讚少年勇敢「做得好」。

從網上流傳約1分鐘影片見到，當時日正當空，一對男女在沙灘正中央大庭廣眾下交疊親熱，旁若無人，引起附近遊客不滿，其中1名少年更拿著水瓶走到男女旁邊，往2人頭上淋水「滅火」直至沒水。

男子被淋濕後相當氣憤，抬頭怒目警告少年不要再倒水，否則會狠狠地打他。鏡頭外1名女遊客反駁，「你們不能這樣，這裡是公共場所，附近還有孩子」，但男子沒有理會，低下頭繼續與女伴親熱，少年於是用水瓶丟向男子。

男子按捺不住，站起身作勢要攻擊少年，附近男遊客見狀立刻上前包圍男子，怒吼「離開這裡！」。女伴見狀站起，擋在男子和遊客之間，阻止進一步衝突，其他遊客繼續不滿表示，「你們在幹什麼？這裡還有孩子」、「（要愛愛）去廁所，有夠奇怪，背著妻子在這裡偷吃」。女伴聞言澄清「沒有偷吃」，隨即有另一女遊客反嗆，「這就是你關心的問題嗎？」。

影片引來網友熱議，不少人讚少年做得好，十分勇敢，「他做了正確的事」、「孩子幹得好！」。也有人批評該對男女行為離譜，「（要愛愛就）開個房間吧！、「有些人就是沒有羞恥心」、「我不明白為什麼要在公共場合做親密事情」。

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文章授權轉載自《香港01》