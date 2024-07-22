拜登宣布退選 美元走貶、美股期指上漲

隨著美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選總統，美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數上漲，從上周五跌勢回升。

彭博美元指數22日下滑0.2%，墨西哥披索走升，澳洲債券下跌。拜登面臨民主黨內壓力，在21日宣布退出11月的選戰。

台灣時間22日7時20分左右，美股期貨指數漲幅擴大，道瓊期貨指數上漲0.2%、標普500指數期貨漲0.35%、那斯達克100指數期貨更是勁揚0.6%。

美國長天期公債期貨漲勢比短天期公債期貨更大，顯示原先「川普交易」（預料川普勝選）帶動的債券殖利率曲線變得陡峭的情勢出現溫和逆轉。

在亞洲，股票期貨顯示亞股開盤後多空分歧，澳洲與日本股市期貨隨美股上周五表現走跌，港股期貨則是持平。

由於拜登在首場總統大選辯論中表現不佳，投資人數周來已評估川普將在11月大選中勝出的前景，而川普近期遭遇暗殺行動，更添聲勢。美元上周升值，為三周來首見；新興市場則受衝擊，反映投資人擔心川普當選會提高貿易關稅、美中緊張情勢增溫且美國財政政策更為寬鬆。

投資人面臨的問題是，隨著拜登退選，「川普交易」是否還能延續氣勢。隨著交易人士等著觀察賀錦麗能否取得民主黨黨內提名、能否壯大聲勢挑戰川普在民調中的領先局面，金融市場可能出現動盪。

法國農信銀行新興市場研究與策略主管楊勾（Olga Yangol）表示：「對於美元的最初反應會是不利的，然而，要判斷還太早。重要的是取決於賀錦麗的初步表現、競選搭檔的選擇以及搖擺州的反應。」