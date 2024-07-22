快訊

拜登震撼退選！本周開盤前 五件國際事不可不知

麥當勞也出包！「菜怎麼咬不爛」 勁辣雞腿堡竟夾標籤紙

決定關鍵過程曝！拜登開家庭會議後拋退選震撼彈 賀錦麗最後一刻才知道

拜登宣布退選 美元走貶、美股期指上漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登（左）宣布退出11月總統大選，轉而支持副總統賀錦麗（右）代表民主黨參選總統。圖為7月4日資料照片。美聯社
美國總統拜登（左）宣布退出11月總統大選，轉而支持副總統賀錦麗（右）代表民主黨參選總統。圖為7月4日資料照片。美聯社

隨著美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選總統，美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數上漲，從上周五跌勢回升。

彭博美元指數22日下滑0.2%，墨西哥披索走升，澳洲債券下跌。拜登面臨民主黨內壓力，在21日宣布退出11月的選戰。

台灣時間22日7時20分左右，美股期貨指數漲幅擴大，道瓊期貨指數上漲0.2%、標普500指數期貨漲0.35%、那斯達克100指數期貨更是勁揚0.6%。

美國長天期公債期貨漲勢比短天期公債期貨更大，顯示原先「川普交易」（預料川普勝選）帶動的債券殖利率曲線變得陡峭的情勢出現溫和逆轉。

在亞洲，股票期貨顯示亞股開盤後多空分歧，澳洲與日本股市期貨隨美股上周五表現走跌，港股期貨則是持平。

由於拜登在首場總統大選辯論中表現不佳，投資人數周來已評估川普將在11月大選中勝出的前景，而川普近期遭遇暗殺行動，更添聲勢。美元上周升值，為三周來首見；新興市場則受衝擊，反映投資人擔心川普當選會提高貿易關稅、美中緊張情勢增溫且美國財政政策更為寬鬆。

投資人面臨的問題是，隨著拜登退選，「川普交易」是否還能延續氣勢。隨著交易人士等著觀察賀錦麗能否取得民主黨黨內提名、能否壯大聲勢挑戰川普在民調中的領先局面，金融市場可能出現動盪。

法國農信銀行新興市場研究與策略主管楊勾（Olga Yangol）表示：「對於美元的最初反應會是不利的，然而，要判斷還太早。重要的是取決於賀錦麗的初步表現、競選搭檔的選擇以及搖擺州的反應。」

川普 拜登 指數

延伸閱讀

賀錦麗聲明「爭取贏得民主黨提名 我們還有107天」推崇拜登無私

賀錦麗表態爭取黨內提名 籲「團結美國擊敗川普」

年紀是最大敵人 拜登時不我予難堪退場

路透：拜登一夜間改變心意 震驚白宮幕僚

相關新聞

防手機上癮 洛杉磯學區下禁令

全美第二大學區、有40萬名學生的洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）批准了一項計畫，明年起將全天候禁止使用手機，因為手機分散學童的注意力、影響心理健康，並且扼殺他們的人際往來。

拜登宣布退選 美元走貶、美股期指上漲

隨著美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗代表民主黨參選總統，美元在亞洲盤初交易走貶，美股期貨指數上漲...

紐約街頭遭毆倒地！全球最年長喜劇女演員遇襲 她還原經過：以為失去視力

現年89歲的美國喜劇女演員佛瑞斯特（D’yan Forest）7月10日在紐約等紅綠燈過馬路時遇隨機攻擊，被毆打倒地，正...

稅額抵扣政策寬鬆 美國太陽能板業者盼拜登政府加強規範

一群美國太陽能製造商近日呼籲拜登政府，加強太陽能專案開發商使用國產零件的規範，因為目前開發商能在不使用美製太陽能板的情況...

華裔黑幫控制大麻農場 中國無證客謀生飽受虐待、剝削

大麻在美國已成為一門利潤豐厚的大生意，儘管聯邦法律仍然禁止大麻，但各州通過新規則取消刑罰，藉著大麻銷售創造稅收和刺激經濟...

WSJ：中國無證客偷渡費較高 但靠人脈很快打入美國經濟

華爾街日報19日報導，相較於來自中南美洲的無證移民，中國無證客通常為偷渡之旅付出較多花費，一旦入境美國則靠著廣闊的人際脈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。