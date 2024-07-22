拜登宣布退選 全力支持賀錦麗
美國總統拜登宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，拜登呼籲團結，打敗前總統川普。
拜登稍早前在社群平台X發表一封公開信，「擔任你們的總統，是我一生中最大的榮幸，雖然我打算尋求連任，但我相信，我退選且專注做完餘下的任期，才符合我的政黨與國家的最佳利益。」
拜登在一封致美國人民的信表示，在過去三年半中，美國創造巨大進步，今天美國擁有全球最強大的經濟，為重建美國挹注歷史性投資，他細數降低處方藥價格、擴大可負擔健康保險覆蓋族群、照顧退伍軍人、通過槍枝暴力立法、任命首位非裔女性擔任大法官，並通過氣候立法。
拜登說，美國人民一道克服了新冠疫情和經濟危機，強化民主重振國際聯盟。
拜登表示，擔任美國總統，是畢生最大榮幸，他雖然打算尋求連任，但他相信，自己退出選舉，專注做完餘下任期，才符合民主黨和美國的最佳利益。
拜登預告本周稍晚會發表全國演說，進一步說明這項決定。
拜登也透過公開信感謝副總統賀錦麗（Kamala Harris）以及競選團隊成員。
拜登說，他始終相信，只要一起努力，沒有什麼是美國做不到的，「我們只需要記住，我們是美利堅合眾國。」
拜登在另外的一篇貼文表達全面支持賀錦麗角逐今年總統大選，他說，2020年選擇賀錦麗擔任副手，是他最好的決定，「我想要把我所有的支持都給賀錦麗，讓她擔任我們黨今年的總統候選人。」
拜登呼籲民主黨人團結一致，擊敗前總統川普。
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