紐約街頭遭毆倒地！全球最年長喜劇女演員遇襲 她還原經過：以為失去視力

現年89歲的美國喜劇女演員佛瑞斯特（D’yan Forest）7月10日在紐約等紅綠燈過馬路時遇隨機攻擊，被毆打倒地，正在逐漸康復當中。

佛瑞斯特說，她在一家咖啡廳買完東西後，準備前往游泳池，突然有人從後面走到她身邊，打了她的眼睛。她躺在地上，驚魂未定，隨後有警察和護理人員前來幫助她。

佛瑞斯特說：「我以為我失去視力了，因為我什麼也看不見。」在接下來4個小時內，她在醫院接受檢查時恢復了視力。

警方今天表示，7月10日事件中的女嫌疑犯擁有褐色膚色，梳著「玉米壟」辮，上次被看到時穿著印有侏羅紀公園標誌的背心和短褲。

佛瑞斯特說，她自1966年以來一直住在格林威治村（Greenwich Village），從未遇到任何不好的事情，除了911事件外，她當時在自家屋頂上看事發經過。

她說：「我現在格林威治村走路時，不會靠近任何人。我不想靠近任何人。」佛瑞斯特為全球最年長職業喜劇女演員的金氏世界紀錄保持人。