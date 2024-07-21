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美國特勤局女幹員遭仇女攻擊 國土安全部回擊

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
國土安全部長梅奧卡斯。(歐新社)
國土安全部長梅奧卡斯。(歐新社)

美國國土安全部部長馬約卡斯今天回擊針對特勤局（US SecretService）女幹員的仇女攻擊；這些女幹員為了保護前總統川普免遭暗殺親上前線。

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在聲明中表示：「這些說法毫無根據，而且侮辱人。」先前美國一些右翼政治人士指責特勤局「覺醒的」雇傭行為差點害死了川普。

他讚揚全國各級執法部門中「技術精湛、訓練有素」的女性，她們「冒著生命危險，為了他人的安全而在第一線奮戰」。

他寫道：「她們是勇敢無私的愛國者，值得我們感激和尊重。」

他還說，國土安全部將「帶著極大的自豪、專注和奉獻精神，繼續在我們的執法隊伍中招募、留住和拔擢女性。我們的部門將因此而變得更好，我們的國家也將更加安全」。

川普在賓州造勢會上險遭暗殺之後，右翼人士批評特勤局招募女性特勤人員，無法保護川普這樣的男性。

槍手在川普造勢活動開槍時，現場可以看到多名著黑色西裝、戴著墨鏡的特勤人員以身體來保護川普，護送他走下舞台，安全進入一旁待命的車輛內，其中包括幾名女性特勤人員。

但她們和她們的上司、特勤局長奇鐸（KimberlyCheatle），現在正因這起近乎災難性的攻擊而受到密切關注。

右派活躍人士華爾希（Matt Walsh）在社群網站X發文稱：「特勤局不應有任何女性，他們應該是最頂尖的，而在這項工作沒有哪位頂尖的人是女性。」

許多攻擊都提到了DEI（多元化、公平性和包容性）的招募做法，一些共和黨人長期批評這些做法歧視白人，尤其是白人男性。

TikTok一則發文寫道：「DEI的結果。DEI導致有人被殺。」

特勤局過去曾針對此類指控自我辯護，就在暗殺未遂事件發生幾週前，一名發言人告訴美國媒體，特勤人員「遵守最高的專業標準…特勤局從未降低過這些標準」。

川普 拜登 美國大選

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