全球IT大當機殃供應鏈 美醫療手術期程大亂

全球資科（IT）系統19日大當機殃及航空業與供應鏈，恐需幾天到幾週時間恢復；全美許多手術延期、醫療程序中斷，不少人對區區一次軟體更新就癱瘓全球系統頗有微詞。

這次IT系統大當機是美國資訊安全公司CrowdStrike軟體更新造成。業者19日凌晨向客戶推送更新，但內容與微軟（Microsoft）Windows作業系統衝突，導致世界各地的設備無法運作。大當機在全球各地造成班機、銀行、商家和醫院大亂。

美國CNBC新聞網報導，CrowdStrike出包導致美國和全球的港口作業中斷，高度複雜的空運系統所受衝擊最嚴重，各家航空公司一度紛紛停飛航班。

供應鏈諮詢公司Xeneta首席空運長范德華佛（Niallvan de Wouw）告訴CNBC：「班機和貨機無法按時到位，這需幾天甚至幾週時間才能完全排除。這次事件提醒世人，海空供應鏈遇到IT出問題時有多脆弱。」

歐洲、亞洲和北美一些全球最大的空運樞紐，有上千航班停飛或延誤。

美聯社報導，芝加哥居民包洛斯（Alison Baulos）說，她73歲的父親原本正要去肯塔基州一家醫院接受心臟手術，今早卻突然取消。她說：「這真的讓人意識到我們對科技依賴有多深，且有多可怕。」

美國醫院學會（American Hospital Association）表示，事件影響程度不一，有些醫院照常運作，有些則必須延後、轉移或取消醫療服務。

根據官方網站資訊，在紐約州和賓州的賈斯禮診所（Guthrie Clinics），急診部門仍然開放，但門診實驗室檢查和例行影像預約已取消。所有非緊急、可改期的手術都順延，今早診所還採紙本作業。

56歲的作家辛赫（Sahana Singh）一早9時來到紐約州綺色佳（Ithaca）的診所，才得知她的心臟檢查要延到兩週後。她說：「我們期望的是科技協助提升效率…而不是區區一次軟體更新就癱瘓了全球整個系統。」

位於波士頓的麻州總醫院暨布立亨婦女醫院（MassGeneral Brigham）在網站上表示，由於系統當機，已取消所有非緊急看診，但急診室持續開放。院方說，目前無法調取患者病歷和安排掛號。

在休士頓地區經營公立醫院和診所的哈里斯醫療系統（Harris Health System）今早表示已暫停看診，直到另行通知。非緊急手術已取消並另外安排。

普羅維登斯醫療服務系統（Providence Health &Services）旗下有51家醫院分散在阿拉斯加州、加州、蒙大拿州、俄勒岡州和華盛頓州，病歷系統也受當機影響。