聽新聞
test
0:00 / 0:00
美32歲男子行刑式槍殺妻子和4幼童！5人全都頭部中彈亡
美國阿拉巴馬州32歲男子肯德里克（Brandon Kendrick）18日晚間槍殺妻子及4名年齡介於2歲至9歲的小孩，已因5項可判死刑的謀殺罪嫌遭逮，犯案動機尚待釐清。
ABC、CBS等報導，阿拉巴馬州調查局指出，32歲的肯德里克18日晚間10時左右，在比伯郡（Bibb County）的西布洛克頓（West Blocton）槍殺24歲妻子凱爾西（Kelsey）外，還包括1名2歲幼童、2名6歲兒童和1名9歲兒童，其中2童為肯德里克的小孩，另2人為親戚的孩子。
法庭紀錄顯示，肯德里克目前已被逮捕，拘留在比伯郡監獄不得假釋，並面臨5項可判死刑的謀殺罪嫌，被捕時未掙扎逃脫，也未透露犯案動機，目前不清楚是否有請律師。阿拉巴馬州調查局仍在釐清案情，據稱死者均遭手槍擊中頭部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言