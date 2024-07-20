電腦大當機衝擊民航業 達美、聯合等恢復部分營運

這些參與者對家譜的學習態度和精神，以及對人的友善，都讓整座城市充滿生機和故事。活動結束後，我有個很深的感觸是：這些長輩看起來都不像是為了工作或（為了工作需要的）職業發展去聽演講——而是真正想坐在那裡，想為他們的生命故事、家庭歷史，或人生重要的事……留下些什麼。有趣的是，這樣的傳承和愛，在鹽湖城這座城市裡，是常見的存在。

2024-07-19 09:37