美元反彈 歐洲央行會議後歐元擴大貶幅

美元指數周四（18日）攀升，因為美國公債殖利率小幅走高，而且市場在周三大跌後回穩；歐元走貶，此前歐洲央行一如預期維持利率不變。

美元指數18日上漲0.49%，報104.18，創下自6月13日以來的最大單日漲幅。此前一天，該指數觸及四個月低點103.64。美元在周三遭到拋售之後，隨著投資者重新評估部位以及川普關於匯率的評論，美元出現反彈。

美元兌日圓升值0.75%，報157.37日圓。

歐元兌美元貶值0.38%，報1.0897美元。歐元一天前曾觸及1.0947美元的四個月高點。

歐洲央行周四維持利率不變，沒有就下一步行動給出太多訊息，表示歐元區內物價壓力仍然很高，通膨率將在明年相當長的時間內高於目標水準。這推動市場解讀總裁拉加德的發言，以尋找有關央行下一步行動的線索。

富達國際的宏觀與戰略資產配置全球主管Salman Ahmed在歐洲央行決策後表示：「經濟成長面臨下行風險，特別是由於工業部門復甦緩慢以及信貸情勢疲軟影響了投資需求，為歐洲央行取消一定程度的政策約束帶來了理由。」

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「與聯準會相比，歐洲央行可能是第一個降息的，但不會是最快的。歐洲央行上次降息是一次謹慎的降息行動，現在將逐次會議做出決定，數據將決定每一次行動。」

「當聯準會下調利率時，那將是充滿信心的降息，即使是一兩個月的糟糕數據也不會讓他們偏離降息路線。聯準會等待如此之久才降息，但最終這將使路徑更加清晰。」

美國方面，上周首次申請失業金的人數增加了兩萬人，達到24.3萬人，高於接受路透調查的經濟學家估計的 23萬人，但由於季節性因素，這並不代表勞動力市場出現實質性變化。

此外，受新訂單大增提振，7月美國大西洋沿岸中部地區製造業活動的擴張幅度超過預期。

聯準會定於7月底公布下一次政策決策。根據CME FedWatch Tool，市場預期聯準會7月降息至少25個基點的可能性很小，但幾乎篤定會在9月會議降息。

加密貨幣方面，比特幣下跌 1.70%，報63,428.00 美元。以太幣下跌 0.62%，至 3,394.90 美元。