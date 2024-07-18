美債殖利率曲線「倒掛」似將解除 但對美股可能是凶兆

美國公債殖利率曲線「倒掛」，向來被視為經濟衰退的前兆。近來曲線倒掛似有即將解除的跡象，這顯示市場往後烏雲消散了嗎？

曾任美林交易員的Seven Report Research創辦人艾賽伊表示，回顧歷史，答案或許是否定的；更常見的情況是，殖利率曲線「倒」掛反「正」，預告驅動經濟和股市前進的輪子即將脫落。

「川普交易」驅動最近債市變化

所謂殖利率曲線「倒掛」，意指短債殖利率高於長債殖利率的反常現象。道瓊市場數據顯示，本周一（15日），美國2年期公債殖利率與30年期殖利率之間的差距一度由負轉正，是今年1月來首見，2年期與10年期公債的利差也縮至大約年初迄今最小。

導致最近殖利率曲線變化的一大因素，是金融市場湧現「川普交易」，亦即交易員紛紛押寶可望因美國前總統川普11月勝選而受惠的資產。麥格理分析師團隊指出，川普主張提高關稅、減稅和祭出嚴加限制移民的政策，都可能助燃通膨，並推升長債殖利率。

有前例顯示「倒掛」解除後美股走跌

自1998年以來，美國2年期公債殖利率與10年期殖利率的差距曾經「倒掛」過六次，包括自2022年7月開始延續至今的這一波。其餘五段時期分別始於1998年6月、2000年2月、2006年1月、2006年6月，以及2019年8月。

這六段時期當中，只有三段的殖利率曲線「倒掛」維持相當長的時間，包括目前這一波。

在另外兩個前例，分別始於2000年2月和2006年6月，美債殖利率曲線由「倒」掛反「正」之後，美股都陷入一段動盪期。

2000年12月29日，2年期與10年期利差轉正時，標普500指數當時還有1,320點；但在接下來的22個月一路下滑，直到2002年10月才在785點附近落底。

2007年6月6日，2年期與10年期利差也轉正，揮別歷時將近一年的倒掛期。6月6日當天，標普500指數收在1,517點，後來指數跌勢持續21個月，反映次貸危機最終引發2008年全球金融海嘯。標普500指數最後在2009年3月觸底，之後投資人熬了四年，虧的錢才賺回來。

Fed這回降息是因軟著陸或衰退將至？

艾賽伊指出，殖利率曲線解除「倒掛」的轉變，對經濟其實是凶兆，背後的邏輯很簡單。

他說：「2年期與10年期利差轉正，通常是因為2年期美債殖利率迅速回落，反映投資人對大幅降息在望的反應。但降息之所以發生，通常是因為聯準會（Fed）擔憂經濟成長。那種情況現在正在發生，市場價格已反映9月和12月降息機率100%，而今年降息三次的機率也日益升高。」

不過，股市專家大多不認為美國正步向衰退，他們仍相信Fed主席鮑爾可能促成經濟「軟著陸」，並基於通膨減緩理由，在今年稍後啟動降息。但最近數據顯示，美國經濟成長的確有降溫跡象，勞動市場動能也減弱。只是日前公布的零售銷售報告比預期強，減輕了一些疑慮。