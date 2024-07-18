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傳裴洛西私下告訴拜登「贏不了川普」 繼續選恐破壞民主黨眾院選情

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國聯邦眾議院前議長裴洛西。歐新社
美國聯邦眾議院前議長裴洛西。歐新社

美國CNN報導，四名消息人士透露，聯邦眾議院前議長裴洛西在近期與拜登的通話中私下告訴拜登，民調顯示他選不贏川普，若拜登繼續選恐破壞民主黨11月贏得眾院的機會。但其中一名消息人士表示，拜登回應稱他看了民調，數據顯示他會獲勝。

CNN指出，另一名消息人士說，拜登對民調的態度變得有戒心。裴洛西一度要求拜登資深顧問唐尼隆（Mike Donilon）加入通話討論這些數據。

拜登和前總統川普6月27日進行總統大選首場電視辯論，當時他的災難級表現引發黨內換將聲浪。CNN指出，這通電話是自那場辯論以來，裴洛西和拜登之間已知的第二通電話。

然而，沒有任何消息人士指裴洛西是否在通話中告訴拜登，她認為他應該退選。

辯論會結束後，裴洛西有數周一直在傾聽黨內同僚們表達對於拜登參選的擔憂。她上周受訪的言論引起軒然大波。裴洛西說：「是否繼續參選由總統自己決定。我們都鼓勵他做出這個決定，因為時間愈來愈少。」

CNN要求評論時，拜登發言人貝茨（Andrew Bates）沒有回應這通電話的細節。他只說：「拜登總統是民主黨提名的人選。他打算打贏選戰，並期待和國會民主黨人合作通過百日政治議程，協助勞工階級家庭。」

裴洛西的一名發言人告訴CNN，裴洛西自12日以來一直待在加州，自那之後就沒有再和拜登說過話。

CNN 拜登 裴洛西

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