日圓勁升1%後續升 川普點名日圓貶值後日官方疑似干預

日圓周三大幅走升，日本當局疑似再次進場干預，美國前總統川普也點名日圓走貶的問題。

紐約尾盤，日圓兌美元周三勁升1.4%至156.20，周四早盤進一步升值，自6月12日以來首次升破156，也降低日本當局再次進場支撐日圓匯率的必要性。

日圓周四在東京市場一度上漲0.5%，至155.38日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至103.748。

川普接受彭博商業周刊專訪時表示，「我們有很大的匯率問題，我會一直注意他們非常努力壓低他們的貨幣」。

Monex Europe外匯策略師Nick Rees說：「川普的言論似乎是今天美元貶值背後的主要變數，他的言論似乎有點令人震驚，市場過去幾周認為川普獲勝將簡單地等同於美元將走強。」

美元的強勢「被稱為過度特權，但也開始被視為過度負擔」，TS Lombard首席經濟學家兼總經研究主管Freya Beamish周三對彭博電視表示。「問題就變成了他能做些什麼來削弱美元，而這對市場的威脅要大得多」。

日圓周三大幅走升，交易員也懷疑可能是日本當局再度干預的結果。

日本央行周二公布的數據顯示，上周五可能花費2.14兆日圓(135億美元)進行干預。加上上周四的估計支出，日本在過去一周疑似購買近6兆日圓以進行干預。

英鎊兌美元升值0.3%至1.3009，回吐部分早前漲幅，但一年來首次交易於1.30上方。

交易員削減了對英國央行8月降息的押注，預料降息25個基點的可能性為38%，低於周二預計的略低於50%。

美元兌瑞郎大跌1.2%至盤中低點0.8830，為4月19日以來最大跌幅；歐元兌美元升值0.4%至1.0939，為3月21日以來最高。