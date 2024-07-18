快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

日圓勁升1%後續升 川普點名日圓貶值後日官方疑似干預

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本官方疑似趁川普對日圓貶值談話之勢進場推升日圓。路透
日本官方疑似趁川普對日圓貶值談話之勢進場推升日圓。路透

日圓周三大幅走升，日本當局疑似再次進場干預，美國前總統川普也點名日圓走貶的問題。

紐約尾盤，日圓兌美元周三勁升1.4%至156.20，周四早盤進一步升值，自6月12日以來首次升破156，也降低日本當局再次進場支撐日圓匯率的必要性。

日圓周四在東京市場一度上漲0.5%，至155.38日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至103.748。

川普接受彭博商業周刊專訪時表示，「我們有很大的匯率問題，我會一直注意他們非常努力壓低他們的貨幣」。

Monex Europe外匯策略師Nick Rees說：「川普的言論似乎是今天美元貶值背後的主要變數，他的言論似乎有點令人震驚，市場過去幾周認為川普獲勝將簡單地等同於美元將走強。」

美元的強勢「被稱為過度特權，但也開始被視為過度負擔」，TS Lombard首席經濟學家兼總經研究主管Freya Beamish周三對彭博電視表示。「問題就變成了他能做些什麼來削弱美元，而這對市場的威脅要大得多」。

日圓周三大幅走升，交易員也懷疑可能是日本當局再度干預的結果。

日本央行周二公布的數據顯示，上周五可能花費2.14兆日圓(135億美元)進行干預。加上上周四的估計支出，日本在過去一周疑似購買近6兆日圓以進行干預。

英鎊兌美元升值0.3%至1.3009，回吐部分早前漲幅，但一年來首次交易於1.30上方。

交易員削減了對英國央行8月降息的押注，預料降息25個基點的可能性為38%，低於周二預計的略低於50%。

美元兌瑞郎大跌1.2%至盤中低點0.8830，為4月19日以來最大跌幅；歐元兌美元升值0.4%至1.0939，為3月21日以來最高。

川普 日本央行 貨幣

延伸閱讀

克里姆林宮：川普執政「沒做什麼好事」 但美俄至少有對話

場邊觀察／黯然的共和黨建制派與手足無措的民主黨

川普一席話 和碩董事長童子賢憂台灣重要性被輕忽

「防衛遠方小島很困難」 川普要台灣付保護費

相關新聞

投資人退出科技股…那指重挫512點今年最糟單日表現、台積電ADR跌近8%

隨著市場重點由高漲的科技股繼續轉向對利率更敏感的股票，史坦普500指數和那斯達克指數回落。

市場堅信聯準會9月降息 金價走高...年底估衝2,500美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾的發言，讓外界更加堅信Fed將在9月降息，激勵國際金價17日再創新高。專家估計，金價有望在年...

拜登、川普誰當選都不利？美股早盤晶片股大跌 台積電ADR重挫逾6%

美股17日早盤科技股大跌，隨著拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普受訪說，台灣應...

日圓勁升1%後續升 川普點名日圓貶值後日官方疑似干預

日圓周三大幅走升，日本當局疑似再次進場干預，美國前總統川普也點名日圓走貶的問題。

WTO辦中國貿易政策檢討 歐盟提「10大罪狀」

世界貿易組織（WTO）今天舉行中國貿易政策檢討會議，歐盟在會中提出約10項對中國貿易相關政策及措施的缺點和建議，包括請中...

印度股市市值擴張 晉升全球第四大市場

印度股市連日創新高價位，自六月初選舉結果公佈後的波段低點起漲以來漲幅已逾一成，這也再度推升印度股市市值擴張並超越香港，晉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。