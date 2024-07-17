3寶爸急著回家打電動 把熟睡2歲女兒留車上意外活活熱死

美國亞利桑那州一名3寶爸因為一心想趕回家打電動，竟然將2歲的女兒留在車上。當時戶外溫度高達43度，女兒一直到媽媽回家才被發現，但已經不幸身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起悲劇發生在9日，當天37歲的斯柯爾斯（Christopher Scholtes）帶著2歲的女兒帕克（Parker Scholtes）外出購物，回家時因為女兒在睡覺，斯柯爾斯稱自己不想吵醒女兒，所以把女兒留在車上睡了30分鐘。

不過根據法庭紀錄顯示，斯柯爾斯其實讓女兒待在車裡長達3小時，一直到媽媽下午4點回到家裡才發現女兒不在家，而這段時間斯柯爾斯都在家裡打電動。

據了解，在夫妻倆的簡訊中，媽媽艾瑞卡（Erika Scholtes）在事發後曾傳訊息責怪老公：「我跟你講過幾次了？」而斯柯爾斯則回覆：「真的很抱歉，我怎麼能這麼做？我殺了我們的孩子。」

另外兩個女兒在調查時告訴警方，爸爸常常把她們留在車上。斯柯爾斯說因為當時車子有開冷氣，所以才把孩子留在車上，但他坦承，他知道冷氣30分鐘後就會關閉，也沒有即時查看女兒的狀況。

雖然斯柯爾斯被指控犯下謀殺罪和危害兒童罪，但妻子依然在法庭上替他求情。艾瑞卡說，斯柯爾斯犯了很大的錯，但她依然希望丈夫能夠回家陪另外兩個女兒，才不會讓她們在失去妹妹之後，又得承受失去爸爸的痛苦。