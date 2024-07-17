美起訴前白宮國安官員金秀美 控當南韓特務10年

曾在美國中央情報局（CIA）和白宮國家安全會議（NSC）任職的知名外交政策專家金秀美遭到美國起訴，指控她是南韓政府的未登記代理人，藉以換取奢侈品與其他禮物。

路透社報導，根據曼哈頓聯邦法院今天公布的起訴書，金秀美（Sue Mi Terry）鼓吹南韓的政策立場，向南韓情報官員披露非公開的美國政府訊息，並協助南韓官員接觸美國官員。

金秀美被控離開美國政府工作兩年後，也就是從2013年起成為南韓特務，持續10年。

根據美國智庫「外交關係協會」（Council onForeign Relations）網站，金秀美現為外交關係協會資深研究員，也是東亞和朝鮮半島（包括北韓）問題專家。

金秀美沒有立即回應置評請求，但她的律師沃洛斯基（Lee Wolosky）在聲明中表示：「這些指控毫無根據，扭曲了一位以獨立、多年為美國服務而聞名的學者和新聞分析人員的工作。」

金秀美出生於南韓首爾，在美國維吉尼亞州長大，2001年至2008年擔任CIA資深分析員；2008年至2009年在共和黨籍總統小布希（George W. Bush）和民主黨籍總統歐巴馬（Barack Obama）執政時，擔任國家安全會議日韓和海洋事務主任。