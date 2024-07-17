美國禁令緊逼 川普卻表態支持TikTok

美國政府先前已下最後通牒，要求大陸字節跳動出售短影音平台TikTok（抖音國際版）在美業務，否則將祭出禁令，而過去在總統任期內也曾試圖禁止TikTok的共和黨總統候選人川普（Donald Trump），則在最新的訪問中表態支持TikTok。

彭博商業周刊報導，川普16日表示，自己支持TikTok，因為市場需要競爭，如果沒有TikTok，就只有臉書（Facebook）和Instagram。

川普過去曾將1.7億美國人使用的TikTok稱為「威脅」，但今年6月態度卻大轉彎，加入了TikTok平台，目前粉絲達840萬。

川普3月接受CNBC訪問時說：「我不打算讓臉書規模擴大一倍，如果禁止TikTok，臉書和其他公司將成為受益者，主要是臉書，我認為臉書一直非常不誠實。」

川普先前批評Meta旗下的臉書和Instagram，在2021年國會暴動事件後，將川普的帳號停權2年的時間，他的帳戶已於2023年2月恢復。

川普表示他任內就差點就成功禁掉TikTok，「當時我若願意的話，我其實可以做到禁TikTok，但我把這事留給國會，最終也沒通過相關法案」。

川普承認TikTok很受歡迎，「坦白說，很多人都喜歡TikTok。小孩子若沒有TikTok的話會發瘋的，有超多用戶。你們知道，TikTok有很多好處，也有很多壞處，但若沒有了TikTok，會讓臉書變得更龐大，這點我很不喜歡。我把臉書跟許多媒體一樣，視同人民的敵人」。

美國國會先前通過法案，要求字節跳動在1月19日之前，剝離TikTok在美國的資產，否則將面臨禁令。美國上訴法院6月17日表示，將於9月16日就這項法案的法律挑戰進行口頭辯論，聽證會將TikTok的命運放在美國總統大選的倒數幾周。