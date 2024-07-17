郭文貴詐欺洗錢多項罪名成立 恐吃數十年牢飯

美國檢察官今天表示，自稱北京當局異議人士的中國富商郭文貴，詐騙客戶金額超過10億美元，紐約聯邦法院判決多項罪名成立。

法新社報導，郭文貴以中共政權的激烈批評者和民主的堅定捍衛者自居，他與美國右派人物巴農（SteveBannon）保持聯繫，巴農最近因另一起案件而入獄。

美國聯邦調查局（FBI）2023年3月在位於紐約曼哈頓的豪華公寓逮捕郭文貴，指控他利用網路名聲說服數千名投資人為其公司或計畫提供資金，承諾將為他的媒體公司GTV傳媒集團（GTV Media Group）與G/Clubs投資人帶來巨額利潤，但這些資金並沒有讓客戶致富，反而讓郭文貴過著奢華生活。

檢察官表示郭文貴是一名流亡的中國商人，自稱是億萬富翁。他公然實施多項互有關聯的詐欺計畫，目的是為騙取忠實追隨者的血汗錢，以便他開跑車、遊艇並在豪宅享受生活。

陪審團一致判決郭文貴犯有串謀詐欺勒索，以及各種證券、電匯詐欺及洗錢罪名，他將面臨數十年有期徒刑。