加州1新法 馬斯克要把X、SpaceX總部都搬到德州

特斯拉執行長馬斯克表示，他要把他企業王國旗下的另外兩家公司，社群平台X、太空事業SpaceX的總部，也遷往德州。彭博資訊說，這是馬斯克努力想把自己向政治右派對齊、遠離左傾加州的象徵動作。

馬斯克周二（16日）在X上推文宣布兩家公司準備搬家時，提到加州的一項新法讓他感到挫折。該法與公立學校的跨性別學童有關，禁止學區當局要求老師必須向家長通報學生性取向改變或性別認同改變。加州因而成為是全美第一個有這樣規定的州。

馬斯克的推文寫道：「這是最後一根稻草。因為這項法律，還有其他許多之前通過的法律，都在攻擊家庭和公司。SpaceX現在要把總部由加州的豪松市，搬到德州的星際基地。」

彭博指出，馬斯克這個動作，是他轉向政治右派的最新發展。過去一周裡，馬斯克力挺前總統川普競選美國下任總統。媒體也傳出他每個月要捐4,500萬美元給川普陣營。馬斯克一向批評加州的自由派政治，而且已經多次威脅要把X和他的其他事業遷出加州。

SpaceX總部目前位於加州的豪松市（Hawthorne），但該公司過去幾年持續在德州打造名為「星際基地」（Starbase）的大型設施。「星際基地」位於波卡契卡（Boca Chica）市，是SpaceX製造與發射大型星艦（Starship）火箭系統的主要地點。

SpaceX最近又在「星際基地」裡新一個取名「星際工廠」（Starfactory）的大型倉儲工廠，取代原本基地的許多生產帳篷。

前身為推特的社群平台X，總部目前是在加州的舊金山。上周總部主要大樓已經空出多個樓層要出租。預期這個據點會保留一些空間給員工。今年1月時，X表示，計劃在德州奧斯汀設立一個小型辦公室，協助處理內容管理問題。

SpaceX約有1.3萬名員工，在豪松市的設施是製造和加工獵鷹9號火箭的主要地點。

美國德州州長艾波特在X的推文說，SpaceX的總部擬遷來，「鞏固了德州在太空探索領域的領先地位」。

不同意加州有關學童性別認同的立法，對馬斯克可能有著個人因素。2022年他的一個年紀較大的孩子滿18歲後，到法院去改了名字，法院文件顯示，改名理由為性別認同，還提到不想再與生父住在一起或有任何關係。

今年稍早，馬斯克將特斯拉的註冊地由德拉瓦州遷至德州。2021年馬斯克因對加州的新冠封鎖不滿，將特斯拉總部從加州遷至奧斯汀。但特斯拉在加州仍有相當多的設施，工程總部設在帕羅奧圖（Palo Alto）。