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台積電ADR盤後回吐正常交易漲幅 因為川普質疑保台

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲0.4%，收在186.04美元，較台北交易溢價15%。不過，美國前總統川普在彭博商業周刊發布的專訪中，質疑美國是否應保衛台灣。台積電ADR在盤後交易應聲下跌1.3%。

費城半導體指數正常交易時段上漲0.5%，輝達（NVIDIA）跌1.6%。

美國股市周二上漲，道瓊工業指數大漲742點，再創歷史收盤新高，美國零售銷售數據支持聯準會（Fed）轉向寬鬆，激勵投資人押注風險較高的類股，小型股表現也持續優於大型科技股。

道瓊工業指數大漲742.76點，漲幅1.9%，收在40,954.48點，創下2023年6月以來最大漲幅；標普500指數35.98點，漲幅0.6%，報5,667.2點，今年第38度刷新收盤紀錄；那斯達克綜合指數上漲36.77點，漲幅0.2%，報18,509.34點。

台灣加權股價指數昨天上漲117.89點收在23,997.25點。台積電（2330）上漲1.4收在1,055元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 192.36 +0.43 179.00 7.47

中華電 CHT 118.97 +0.25 119.50 -0.44

台積電 TSM 1,213.13 +0.44 1055.00 14.99

聯電 UMC 53.93 +0.98 53.00 +1.75

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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