快訊

幼園狼師案 蔣萬安臉書被灌爆 親藍粉專列重點轟綠：別喪心病狂

美國孟若風暴：改善性侵文化，先承認訴說與傾聽之難

下周熱帶低壓、颱風生成機率7成 吳德榮：動向較具威脅

梅南德茲被判有罪 成首位非法擔任外國代理人美參議員

中央社／ 紐約16日專電
美國聯邦參議員梅南德茲。 路透
美國聯邦參議員梅南德茲。 路透

美國聯邦參議員梅南德茲今天因收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項罪嫌，被紐約聯邦法院宣布全部有罪，成為首位非法擔任外國代理人的美國參議員。梅南德茲表示將上訴，同黨的民主黨籍大老要求他辭去參議員職務。

70歲、曾任參院外交委員會主席的梅南德茲（Robert Menendez）從政長達半世紀，是國會山莊極具影響力的人物。紐約聯邦法院經過約2個月審訊，因收受金條、現金與名車、兜售政治影響力、勒索、貪污與阻礙司法等相關罪名，被判有罪。

全案其他被告紐澤西州商人哈納（Wael Hana）與戴貝斯（Fred Daibes），也因賄賂等罪名被判有罪。法官將於10月29日宣布刑期。

民主黨籍參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）要求梅南德茲辭去參議員職務，否則將動用表決。若2/3議席通過，可將他驅逐出參院。

梅南德茲在判決後表示，從未違背公職誓詞。他除了是愛國者，沒有其他身份。

聯邦檢察官去年起訴梅南德茲與妻子納丁（NadineMenendez）及哈納、戴貝斯與烏力貝（Jose Uribe）等3名商人涉嫌貪汙與行賄。梅南德茲透過妻子介紹，收受埃及裔移民哈納與戴貝斯等人的金條、現金及其他贈禮，以政治權力為他們解決紐澤西州的官司做為交換。

哈納也為拉攏美埃關係及美國對埃及的軍事援助，賄賂梅南德茲。梅南德茲曾在會晤埃及官員後，要求國務院官員，對衣索比亞在尼羅河上游興建水壩發電廠爭議，採取更主動措施。埃及因為水壩將影響下游境內供水．長期反對這項計畫。

梅南德茲也為美國對埃及輸出清真肉品，向反對提供單一廠商合約的農業部施壓，以利與哈納有關的業者。

此外，梅南德茲在紐澤西當地也收受賄絡，介入商人烏力貝（Jose Uribe）等人的保險詐欺官司。烏力貝要求梅南德茲動用權力撤銷案件，檢方停止調查。

梅南德茲與妻子納丁約會2年後，於2020年結婚。出生於貝魯特的納丁年幼移民美國，涉嫌在梅南德茲多項貪腐案件擔任中間人，法官因她罹病治療，將分案單獨審理。

古巴裔的梅南德茲生於紐約市，在紐澤西州與國會極具影響力，主導民主黨與國會對國際重大事件的政策。梅南德茲10年前因涉貪就引起爭議，但法院未能作出有罪判決。2年前在爭議下繼續當選參議員，但被迫辭去外委會主席。

埃及 美國 議員

延伸閱讀

不滿舊作遭疑影射川普遇刺 「刺激1995」男星憤怒回應

愛爾蘭參議員訪團來台 將見副總統蕭美琴

奧運自由車／疑曾刻意碰撞對手惹議 埃及重審一選手參賽資格

民主黨人憂心 拜登3顧問會參議員簡報選情：數據顯示將獲勝

相關新聞

MLB賽前美國國歌唱太難聽 運動員皺眉 歌手認：喝醉了

美國職棒大聯盟(MLB)的全壘打大賽(Home Run Derby)15日在德州阿靈頓舉行，鄉村歌手英格麗德·安德絲(I...

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

經過近兩個月的庭審，紐約南區聯邦法院16日下午宣布陪審團裁決結果，中國商人郭文貴九項罪名成立，包括電匯詐欺、證券詐欺、跨...

梅南德茲被判有罪 成首位非法擔任外國代理人美參議員

美國聯邦參議員梅南德茲今天因收賄、詐欺、非法擔任外國代理人等16項罪嫌，被紐約聯邦法院宣布全部有罪，成為首位非法擔任外國...

加州1新法 馬斯克要把X、SpaceX總部都搬到德州

特斯拉執行長馬斯克表示，他要把他企業王國旗下的另外兩家公司，社群平台X、太空事業SpaceX的總部，也遷往德州。彭博資訊...

加州新法：學生性別變更不告知家長

據KTLA電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）15日簽署AB1955法案，「禁止學校向家長告知學生性別轉...

CNN：特勤局幾週前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名消息人士報導，美國政府過去幾週接獲線報指出，伊朗企圖暗殺前總統川普（Donald...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。