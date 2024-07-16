OpenAI吹哨者要求美證管會 調查公司與員工保密協議

OpenAI吹哨者向美國證券管理委員會（SEC）提出投訴，要求證管會調查這間ChatGPT的製造商是否非法限制其員工發表人工智慧技術風險相關言論的權利。

美聯社報導，一封代表「一位或多位匿名且秘密」吹哨者的信件寄給SEC主席詹斯勒（Gary Gensler），要求SEC迅速、積極地執行針對保密協議的監督，以免這些協議阻止員工和投資者向監管機構提出疑慮。

這封7月1日的信件提到吹哨者日前已正式向SEC提出投訴。「華盛頓郵報」（The Washington Post）最先揭露此封信件。

美國聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）的辦公室向美聯社分享此信的副本，並表明信件是由受合法保護的吹哨者所提供。

來自愛荷華州的共和黨籍參議員葛拉斯里在書面聲明中表示，OpenAI的政策與做法似乎對吹哨者的發言權產生寒蟬效應，使他們無法就受保護的披露發表意見，並獲得應有的補償。為了讓聯邦政府在人工智慧領域保持領先，OpenAI的保密協議必須有所改變。

OpenAI在聲明中表示其政策保障員工發表受保護披露的權利，並表明公司已移除了可能會懲罰員工在離職後批評公司的「不詆毀條款」。

SEC今天並未回覆置評請求，且通常不會說明是否會展開調查。