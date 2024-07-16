美空軍發言人：五角大廈文件洩密案士兵面臨軍事審判

美國空軍發言人今天表示，已承認洩漏五角大廈（Pentagon）大量機密文件的空軍士兵泰謝拉（Jack Teixeira），將會面臨另外的軍事審判。

法新社報導，泰謝拉在擔任麻州空軍國民兵（Massachusetts Air National Guard）低階IT專責人員期間，蓄意策劃這場10年來殺傷力最大的美國機密文件洩密事件，他將高度敏感檔案上傳至社媒平台Discord，任其在網路上散播。

美國空軍發言人表示：「這些指控已在2024年7月2日正式提交審判」；並說：「審判將在麻州漢斯肯空軍基地（Hanscom Air Force Base）進行，但日期尚未決定」。

泰謝拉於2023年4月被補，並且在今年3月承認了6項關於蓄意保留和傳播國防情報的聯邦罪名，可能面臨長達近17年的刑期。

由於他在服役期間犯下罪行，所以他會同時受到聯邦法和「統一軍法典」（UCMJ）的制裁，而根據「統一軍法典」，他將面臨軍事審判。

遭泰謝拉外洩的檔案顯示美國擔憂烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的軍事能力，也揭露華府顯然曾針對其盟國以色列和韓國進行情報蒐集行動，還有其他敏感細節。

這是自2013年美國國家安全局（National SecurityAgency）外包技術員史諾登（Edward Snowden）披露國安局文件以來最嚴重的洩密事件，引發外界對泰謝拉和其他低階人員竟能取得高階機密的嚴重質疑。