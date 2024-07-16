快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

美空軍發言人：五角大廈文件洩密案士兵面臨軍事審判

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國空軍發言人今天表示，已承認洩漏五角大廈（Pentagon）大量機密文件的空軍士兵泰謝拉（Jack Teixeira），將會面臨另外的軍事審判。

法新社報導，泰謝拉在擔任麻州空軍國民兵（Massachusetts Air National Guard）低階IT專責人員期間，蓄意策劃這場10年來殺傷力最大的美國機密文件洩密事件，他將高度敏感檔案上傳至社媒平台Discord，任其在網路上散播。

美國空軍發言人表示：「這些指控已在2024年7月2日正式提交審判」；並說：「審判將在麻州漢斯肯空軍基地（Hanscom Air Force Base）進行，但日期尚未決定」。

泰謝拉於2023年4月被補，並且在今年3月承認了6項關於蓄意保留和傳播國防情報的聯邦罪名，可能面臨長達近17年的刑期。

由於他在服役期間犯下罪行，所以他會同時受到聯邦法和「統一軍法典」（UCMJ）的制裁，而根據「統一軍法典」，他將面臨軍事審判。

遭泰謝拉外洩的檔案顯示美國擔憂烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的軍事能力，也揭露華府顯然曾針對其盟國以色列和韓國進行情報蒐集行動，還有其他敏感細節。

這是自2013年美國國家安全局（National SecurityAgency）外包技術員史諾登（Edward Snowden）披露國安局文件以來最嚴重的洩密事件，引發外界對泰謝拉和其他低階人員竟能取得高階機密的嚴重質疑。

國安局 空軍 美國

延伸閱讀

合庫攜手空軍官校 助留美軍校生徐皓明完成善款信託

克什米爾恐怖攻擊 印度4名士兵死亡

偵辦鄭文燦有人洩密？ 王鴻薇：一定要追查否則是包庇

闢關山戰備道遭陳情 空軍：會重視地方發展創造雙贏

相關新聞

信仰中的「永恆家庭」：摩門之都鹽湖城，如何成為美國家譜研究中心？

當我第一次來到美國猶他州的鹽湖城，立刻被這座城市獨特的氛圍所吸引。那是今年一個3月初的早晨，我匆匆趕著去參加一場8:30的演講。「早上8:30的演講好早啊。」我一面心裡小抱怨，一邊快走步入大廳。沒想到接著映入眼簾的情景，是我一輩子都忘不了的震撼：我看到滿場八成是年紀約70、80歲的老年人們，非常有朝氣、有活力的在會場內聊天、查看教室場地、以及趕著上課的認真模樣。

買日用品順便買彈藥？美國雜貨店設「子彈販賣機」槍枝管理問題更難解

近日美國前總統川普遭受槍擊，美國槍枝管理這個老問題再次受到討論。一家公司在多州裝設「子彈自動販賣機」讓這個問題更加複雜難解。

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

據美國國家公園管理局（US National Park Service）表示，上週末有3人於美國西部猶他州健行時喪命，死...

駁回川普密件案 法官甘農被質疑有意爭取大法官

佛州聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)15日發表了一份長達93頁的意見書，認為特別檢察官史密斯(Jack...

鼎泰豐紐約店試營運 還沒剪綵已成百老匯打卡景點

曾獲紐約時報（New York Times）全球最具特色10大餐廳的鼎泰豐全球已有逾百家分店，不過美國東岸首間紐約店受疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。