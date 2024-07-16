買日用品順便買彈藥？美國雜貨店設「子彈販賣機」槍枝管理問題更難解

近日美國前總統川普遭受槍擊，美國槍枝管理這個老問題再次受到討論。一家公司在多州裝設「子彈自動販賣機」讓這個問題更加複雜難解。

根據《CNN》、《紐約時報》報導，一家彈藥零售商American Rounds去年在美國阿拉巴馬州、德克薩斯州和奧克拉荷馬州的雜貨店，裝設「子彈自動販賣機」，讓人們購買日用品時，還能順便補充彈藥。

American Rounds執行長馬格斯（Grant Magers）說明，子彈販賣機搭配人工智慧與臉部辨識軟體，使用AI技術掃描對比本人與身分證上的資訊，以驗證買家年齡是否達21歲，以及是否盜用證件。

馬格斯保證客戶資料不會被儲存、分享或出售，且只能用卡片購買，不接受現金。馬格斯補充，懷有惡意的人更可能透過不用檢查身分、可支付現金的通路購買彈藥，以防被追查蹤跡，因此自動販賣機「是最安全的彈藥銷售方式」。

馬格斯認為，「這與創辦其他種類的事業沒有太大區別」，並於去年11月在阿拉巴馬州一處雜貨店推出第一台子彈販賣機。馬格斯表示，未來計畫擴展到更多州，德州和科羅拉多州將於幾周後設立，而加州、佛羅里達州和夏威夷州等州也有當地商店聯繫他。

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）聲明，「銷售彈藥不需要聯邦許可證」，表示已允許使用這些機器，奧克拉荷馬州總檢察長辦公室也表示，這些自動販賣機是合法的。

然而即使合法，子彈販賣機的存在依然引發更多質疑，加強槍枝管制組織Everytown for Gun Safety的法律與政策副總尼克（Nick Suplina）認為這並沒有解決根本問題；約翰霍普金斯大學槍枝暴力解決方案中心（Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions）聯合主任約書亞（Joshua Horwitz）認為子彈販賣機存在太多未知數；槍枝管制倡導者也表示，彈藥不應該如此容易獲得。