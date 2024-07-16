美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
據美國國家公園管理局（US National Park Service）表示，上週末有3人於美國西部猶他州健行時喪命，死者包括一對父女。
法新社報導，地方當局在聲明中指出，死者包含一對52歲與23歲的父女，兩人因健行時「迷路且飲水耗盡」，12日不幸喪身於猶他州的峽谷地國家公園（Canyonlands National Park）。
當時氣溫超過華氏100度（攝氏37.8度），急救人員趕到現場時，兩人已死亡多時。
當地警方指出，第三名死者是一名30歲婦人，遺體13日在雪峽谷州立公園（Snow Canyon Park）步道上被人發現；警方提醒民眾注意脫水風險。
3名死者是這波極端熱浪的最新一批受害者，熱浪自兩週前開始侵襲美國西岸，此後逐漸往東。
美國國家氣象局15日通報，指有1億5000萬人處於酷熱警報範圍內。
內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）氣溫在7日創下歷史新高，達華氏120度（攝氏48.9度）。
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