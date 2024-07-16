鼎泰豐紐約店試營運 還沒剪綵已成百老匯打卡景點

曾獲紐約時報（New York Times）全球最具特色10大餐廳的鼎泰豐全球已有逾百家分店，不過美國東岸首間紐約店受疫情缺工缺料影響，延至今年7月中展開試營運，還未正式開幕前已成為百老匯大道的熱門打卡景點。

代表台灣精緻餐點品牌的鼎泰豐在全球各地插旗，從日本、新加坡、澳洲到歐洲、英國與美國西岸城市，都可見到征服全球味蕾的小籠包足跡，但市場討論許久的美國東岸展店進度緩慢。

美國疫情過後，市場千呼萬喚期待的鼎泰豐紐約店計畫終於確定，不過因疫情缺工缺料影響，首間美國東岸分店終於在7月11日開始試營運，7月18日正式開幕。

鼎泰豐執行長楊國華接受中央社訪問表示，2021年10月訂下場地開始畫圖裝修，疫情時碰到缺工缺料，工程延了半年，工程結束後陸續招募人員，招募還算順利，現在可以正式開業。

楊國華興奮表示，紐約是鼎泰豐美國東岸第一家店，紐約又是全美經濟文化重鎮，對鼎泰豐來講紐約是東岸的里程碑，對這家店寄予厚望。

鼎泰豐紐約店位於50街與百老匯大道交叉的地鐵站出口，面積超過700坪，是全球最大的分店，在紐約最精華的時報廣場（Times Square）與中央公園之間，全天人流不斷。紐約曼哈頓兩大旅遊景點，加上百老匯劇院區晚間與週末永恆的人潮，客流量難以預估，但市場競爭激烈。

鼎泰豐紐約店試營運期間，提前享用18摺薄皮、湯汁溢滿的小籠包和其他美食，都是凌晨於官網預約鐵粉，通常10分鐘內訂位秒殺。來自科羅拉多州、年輕的鼎泰豐老饕卡洛琳．史東（Caroline Stone）和弟妹班（Ben）與蘇菲亞（Sophia），15日上午興奮的前來報到。

卡洛琳說：「我愛鼎泰豐，我們全家已光顧多年，曾去過拉斯維加斯、加州、倫敦店，今年1月還去了台北店，我們是小籠包的大粉絲，有機會去一定會捧場。」紐約店的豪裝和其他分店差異極大，卡洛琳笑說：「還沒準備好看價錢，有點緊張，但覺得是絕佳機會，因為隨意醒來看到可以預約，我很興奮。」

楊國華預估，初期每天約有2000到3000位客人，待營運穩定後將接待臨時進場的消費者，程序將與台北店相同。」他說：「因為疫情關係，所有建材人工都漲得非常多，基本上較當時預算多出30%。紐約亞裔客群非常大，剛開始只做預約線上訂位，暫時不做現場客人，一兩個月後再接現場客。」

鼎泰豐紐約店設計走都會豪華風，氣氛華貴舒適，但不減人際互動的親切感，酒吧待位區極具氣勢，透明廚房同樣是賣點。廚房內場與備料區有各族裔員工，鼎泰豐為紐約市創造至少500個工作機會。楊國華指出，初期不計成本，目前有30位資深員工從加州、西雅圖飛來做教育訓練工作，用人薪資比外面高10%到20%。

他笑說：「做小籠包的潛力都一樣，就是要訓練，這是新的，不是漢堡，要花更多時間去訓練。一般來講小籠包師傅要訓練4到6個月，才能做出完美的小籠包。」

對鼎泰豐各國鐵粉來說，紐約店成了打卡必訪之地，但對台僑就是家鄉味。來自紐澤西州的張素與友人搶訂16日的試營運預約，她表示，「很高興鼎泰豐來紐約區，讓我們覺得好像台灣之光一樣。所以從紐澤西開了1個鐘頭多來這裡。」老僑黃呈偉說：「很高興他們開店，方便啊！以前要去加州或回台灣才有機會吃鼎泰豐。」

餐飲業開店原則不光是「地點、地點、地點」，紐約市各項繁複的許可申請也是學問。楊國華指出，有許多必須經過第三方，要有些資源，需要各種配合與幫忙。

鼎泰豐始於台灣經濟起飛的年代，如今在全球已有各具特色的分店。從台北永康街本店的樸實無華到紐約分店的氣派豪華，鼎泰豐用美食開啟國際大門，無疑是台灣最具代表性的餐飲服務業國際品牌。