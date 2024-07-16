道瓊工業指數收在歷史新高 川普交易大張旗鼓

美股周一上漲，川普遇刺事件使重掌白宮希望大增，所謂「川普交易」大張旗鼓的回歸，道瓊工業指數創下歷史新高，公債殖利率上揚。

道瓊工業指數上漲210.82點，收在歷史新高40,211.72點，漲幅0.5%；標普500指數上漲15.87點，至5,631.22點，漲幅0.3%；那斯達克綜合指數上漲74.12點，至18,472.57點，漲幅0.4%。

衡量較小規模股票的羅素2000指數上漲近2%。費城半導體指數微漲0.04%，台積電ADR跌1.1%。

投資人周一忙著消化諸多消息：川普勝算升高、高盛集團(Goldman Sachs)和貝萊德(BlackRock)的財報，以及聯準會（Fed）主席鮑爾公開談話。在鮑爾暗示即將降息，但拒絕透露具體時間後，主要股指回吐部分漲幅。

川普在11月總統選舉勝算上升，所謂「川普交易」重新成為投資人關注的焦點。投資人預料，第二任川普政府將以關稅和減稅為特色，這可能再次引發通膨。

較長天期公債殖利率應勢上揚，美國10年期公債殖利率從上周五的4.187%攀升至4.231%。與此同時，Truth Social的母公司Trump Media & Technology的股價上漲了31%，比特幣飆升至6.3萬美元以上。川普將自己塑造成一個支持加密幣的候選人，並將於本月在一個加密幣會議上發表談話。

加密幣相關股也表現良好，Coinbase Global COIN.O、Marathon Digital HoldingsMARA.O和 Riot Platforms RIOT.O 漲幅在11.4%至18.3%之間。

川普勝算上升也提振石油生產商和民營監獄。

周末總統競選集會發生槍擊事件後，槍械股周一飆漲。唯一一家大型上市槍支製造商Smith & Wesson 上漲11%，子彈製造商Ammo上漲15%。

特斯拉（Tesla）漲1.8%，過去一個月該公司股價已累計上漲逾40%。馬斯克最近和川普結盟，在周六的槍擊事件後表態支持前總統。

川普勝算上升打壓美國再生能源補貼的預期，太陽能股下跌。Sunrun和SolarEdge Technologies分別下跌9.0%和15.4%。

在美國上市的中國企業下跌，因擔心川普當選會收緊貿易限制。IShares中國大盤股ETFFXI下跌2.2%。

The Boock Report投資長Peter Boockvar表示，「每個人都在分享他最喜歡的川普交易——但我認為，我們在過去一個世紀裡已經看到，股市走勢的隨機性遠超出一位總統可以決定的範疇」。

CFRA Research 首席投資策略師Sam Stovall說：「頭條新聞--針對川普的暗殺未遂--並不是改變基本面的事件，GDP預測沒有變化，Fed將在9月開始降息的預期也沒有變化，企業獲利超出預期。」

鮑爾周一在華盛頓經濟俱樂部發言時重申，他相信美國經濟能夠避免衰退，最近的數據顯示，在推動通膨降至Fed 2%的目標方面已有進展。

高盛和貝萊德周一發布了財報，受益於華爾街業務的強勁業績，高盛的利潤較上年同期大幅飆升。該公司股價上漲2.6%。

貝萊德小跌，該公司公布增長加快，管理的資產規模達到創紀錄的10.6兆美元。

太陽能和大麻股下跌，因民主黨人被認為對這些產業較友好。

蘋果公司在被摩根士丹利評為首選股後股價上漲1.7%，再創新高；輝達下跌0.6%。

線上博彩網站PredictIt目前的賠率暗示，川普獲勝的機率為約67%，上周五為約60%，拜登獲勝的機率為約26%。

梅西百貨大跌11.7%，該公司取消和Arkhouse Management和Brigade Capital的收購協商。