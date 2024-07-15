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美國暴力頻生 紐澤西州長：2026世界盃非常安全

中央社／ 柏林14日綜合外電報導

美國前總統川普遇刺及美洲盃（Copa America）足球賽發生暴力事件後，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）今天承諾2026年世界盃足球賽將是一屆「非常安全的賽事」。

2026年世界盃（World Cup）將由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，包含決賽在內的8場比賽將在美國紐澤西州的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。

川普昨天於賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）一場造勢活動中遭槍手暗殺未遂，右耳受傷，但場邊有1人中彈身亡。

美國主辦今年美洲盃足球賽，在本月10日於北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行的哥倫比亞對烏拉圭4強賽中，球迷在觀眾席上起了暴力衝突。

法新社報導，在西班牙和英格蘭今天於德國柏林展開歐洲國家盃（Euro 2024）決賽之前，墨菲在當地告訴記者，他有信心2026年世界盃會很和平安全。

談到川普遇刺事件時，墨菲表示：「美國輿論不容那種暴力。」他也提及紐澤西州與鄰近的紐約州「擁有美國最健全的槍枝安全法規」。

墨菲進一步說：「我可以非常自信地說，這將是一屆非常安全的賽事。」

川普 美國 足球

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