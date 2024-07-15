美國暴力頻生 紐澤西州長：2026世界盃非常安全
在美國前總統川普遇刺及美洲盃（Copa America）足球賽發生暴力事件後，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）今天承諾2026年世界盃足球賽將是一屆「非常安全的賽事」。
2026年世界盃（World Cup）將由美國、加拿大與墨西哥聯合舉辦，包含決賽在內的8場比賽將在美國紐澤西州的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。
川普昨天於賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）一場造勢活動中遭槍手暗殺未遂，右耳受傷，但場邊有1人中彈身亡。
美國主辦今年美洲盃足球賽，在本月10日於北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）舉行的哥倫比亞對烏拉圭4強賽中，球迷在觀眾席上起了暴力衝突。
法新社報導，在西班牙和英格蘭今天於德國柏林展開歐洲國家盃（Euro 2024）決賽之前，墨菲在當地告訴記者，他有信心2026年世界盃會很和平安全。
談到川普遇刺事件時，墨菲表示：「美國輿論不容那種暴力。」他也提及紐澤西州與鄰近的紐約州「擁有美國最健全的槍枝安全法規」。
墨菲進一步說：「我可以非常自信地說，這將是一屆非常安全的賽事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言