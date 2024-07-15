本周開盤前 五件國際事不可不知

美國前總統川普遭遇未遂行刺，全球金融市場今天開始交易，勢必面臨「川普交易」掀起的動盪。美國大選格局也為此翻轉，現任總統拜登陷於苦戰。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

「川普交易」來勢洶洶

川普再度入主白宮希望大增，減稅、提高關稅和放鬆監管的押注進一步上升。川普在賓州造勢會場遭到槍擊後展現出不屈韌性，激勵支持者並贏得了更多同情。川普不讓這場暗殺阻撓他參加共和黨全國代表大會的計畫，他表示不會讓一個「槍手」改變他的行程。

美元走升，比特幣漲逾了60,000美元，反映川普討好加密幣的立場。美股期指開盤變動不大。

多倫多道明銀行外匯和新興市場策略全球主管Mark McCormick說：「對我們來說，這個消息確實強化了川普領先的事實，我們仍然看好美元在下半年和2025年初的表現。」

拜登翻身希望暫時落空

川普突遭的未遂暗殺，奪走一切目光。陷入困境的拜登競選團隊如今操作空間有限。政治暴力的爆發阻礙了他為自己辯護的努力。事件也削弱了他當總統的一個核心前提，即他會恢復國家政治的正派和正常。

拜登如今希望在危機時刻發出團結的信息，從而引發選民的共鳴。拜登宣布為了讓全國人民團結起來他將於當地時間晚上8點罕見在橢圓形辦公室發表講話。

「美國沒有這種暴力的容身之地，」 拜登在白宮對記者說，「團結是最難以實現的目標，但現在沒有什麼比這更重要了。」

道瓊回4萬點、台積電ADR強彈 美股三大指數周線齊揚

美國股市道瓊工業指數上周五（12日）史上第二度站上4萬點。美國通膨數據降溫，聯準會（Fed）對9月降息深具信心。台積電在內科技業本周的法說會，將牽動美大型科技股乃至類股輪動表現。

道瓊工業指數上周五上漲247點，漲幅0.6%，收在40,000點，重登5月頭一次站上的4萬點高峰。標普500指數和那斯達克綜合指數各上漲0.6%，三大指數周線全面收漲。

輝達（NVIDIA）和台積電ADR各反彈1.4%和1.5%的帶領下，費城半導體指數上周五收漲1.3%，周線全都收紅，連兩周上漲。台積電ADR較台北交易溢價17.3%。

美股上周開始出現類股輪動之勢，今年表現落後的道瓊工業指數周線上漲1.9%，領先標普1.3%的漲勢，而今年表現最佳的那斯達克僅上漲0.7%。羅素2000小型股指數一周大漲6%，創下去年11月以來最佳單周表現。

哈馬斯否認退出停火談判

哈馬斯否認退出停火談判。以色列周六對加薩的空襲，造成至少90人死亡，300人受傷。

不過，哈馬斯政治局成員 Izzat Al-Rishq 駁斥法新社所謂哈瑪斯將退出談判的消息「毫無根據」。他在簡短聲明中強調，以色列最近的「激化局勢是為了阻止達成協議之路」。

台灣、印度列新興股首選 在 MSCI 權重直逼陸股

台灣和印度股市乘著人工智慧（AI）與基礎建設投資熱潮而起，大有挑戰陸股在新興市場股票投資組合龍頭地位的架式，未來新興市場可能形成三足鼎立局面。

彭博彙編的數據顯示，台股和印股迭創新高，如今在MSCI新興市場指數權重都超過19%，直追中國大陸股市的22.8%，讓投資人在新興市場押注更多元、降低對陸股曝險過度的風險。

新加坡海峽投資控股基金經理人巴加瓦指出，台灣的科技實力，特別是半導體產業，以及印度的科技業和數位經濟，吸引投資人以台股和印股替代陸股。