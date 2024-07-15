快訊

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

川普遇刺 50歲義消以身護家人中彈亡被譽英雄

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國前總統川普昨天在賓州造勢遇襲受傷，事件造成現場一位民眾喪生、兩人重傷。賓州州長夏皮洛今天表示，50歲義消康沛拉托爾事發當時用身體保護家人而喪命。

路透社報導，康沛拉托爾（Corey Comperatore）的姐妹今天發文指出：「川普在賓州的集會奪走我兄弟康沛拉托爾性命。（槍手）對一個人的仇恨奪走我們最愛的人的生命。 」

「匹茲堡郵報」（Pittsburgh Post-Gazette）報導，康沛拉托爾曾任賓州水牛城鎮（Buffalo Township）義務消防隊隊長。

夏皮洛（Josh Shapiro）指出，他已經與康沛拉托爾家人談話，並且向記者轉述部分談話內容說：「寇利（康沛拉托爾的名字）像個英雄般犧牲，他昨晚在這場集會中撲向家人保護他們。」

康沛拉托爾身後留下妻子和兩個女兒。夏皮洛形容康沛拉托爾是「前總統的熱心支持者」。

家人 川普 美國

延伸閱讀

川普躲過槍擊 拜登：提供一切資源保護他安全

川普：依計畫出席共和黨全代會 不讓刺客得逞

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

川普遇襲 國泰世華首席經濟學家：三指標影響台股更多

相關新聞

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華裔社區怒火

前總統川普(Donald Trump)13日在賓州造勢現場遇刺，震驚全國，目前槍手已被證實為是一名20歲的白人男性；然而...

參院版國防授權法案 取消中國「大疆」無人機禁令

由於替代品技術性能跟不上，參院軍事委員會決定將中國無人機業者大疆創新(DJI)的禁令排除在2025年國防授權法之外，未來...

美國人改變對移民看法 逾半盼減少 53%支持擴大邊境圍牆

由於南部邊境無證移民湧至已不堪重負，導致全美民眾的反移民情緒急漲，蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，大多數國人希望減少...

國會共和黨人指控中國「不合作」 拒收遣返走線客

國會共和黨人不滿多個國家拒絕接收遭到美國遣返的走線客，最近致函國務院和國土安全部，點名中國政府故意拖延或阻撓遣返作業，名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。