川普遇刺 50歲義消以身護家人中彈亡被譽英雄

美國前總統川普昨天在賓州造勢遇襲受傷，事件造成現場一位民眾喪生、兩人重傷。賓州州長夏皮洛今天表示，50歲義消康沛拉托爾事發當時用身體保護家人而喪命。

路透社報導，康沛拉托爾（Corey Comperatore）的姐妹今天發文指出：「川普在賓州的集會奪走我兄弟康沛拉托爾性命。（槍手）對一個人的仇恨奪走我們最愛的人的生命。 」

「匹茲堡郵報」（Pittsburgh Post-Gazette）報導，康沛拉托爾曾任賓州水牛城鎮（Buffalo Township）義務消防隊隊長。

夏皮洛（Josh Shapiro）指出，他已經與康沛拉托爾家人談話，並且向記者轉述部分談話內容說：「寇利（康沛拉托爾的名字）像個英雄般犧牲，他昨晚在這場集會中撲向家人保護他們。」

康沛拉托爾身後留下妻子和兩個女兒。夏皮洛形容康沛拉托爾是「前總統的熱心支持者」。