12寶爸馬斯克不滿足！遭爆想「捐精」發展火星人口

紐約時報引述多名消息人士指出，美國太空探索科技公司（@@@SpaceX@@@）創辦人馬斯克（Elon Musk）積極放眼火星，除了已指示員工深入研究火星城市的設計和細節外，甚至自願捐獻精子，以協助發展火星人口。

報導指出，計畫尚處於初步階段，隨著馬斯克持續加快進程，正將更具體的規畫放眼在火星上的生命。馬斯克2016年曾說，應該至少要過40年至100年才可能在火星上發展出自給自足的文明，但今年4月卻向員工說，預計大約20年內將有100萬人生活在火星。

紐時取得內部文件後，並採訪20多名與馬斯克和SpaceX人士親近的知情人士稱，馬斯克已指示SpaceX員工研究火星殖民地該如何運作的細節，包括何種材料可打造圓頂居住空間，設計能抵抗該行星惡劣環境的太空裝，並請醫療團隊研究人類在火星生育的可能性等。

消息人士指出，在進行「火星生育的可能性」研究時，馬斯克還自願捐出自己的精子，以協助在火星上發展殖民地人口。53歲的馬斯克目前已與至少3名女子誕下多達12名孩子。

對此，馬斯克在X上表示，自己沒有自願捐精，也沒有指示加速打造火星城市，強調現在「登陸火星」才是首要任務。