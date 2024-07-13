亞歷鮑德溫當庭落淚！誤殺案歷時3年終逆轉落幕 法官駁回官司

美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在片場持道具槍誤殺攝影指導案，9日起在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）進入審理程序，12日案件出現突破性發展，新州法官指警方及檢察官隱藏有關案中彈藥證據，行為不當，決定駁回案件，並表示不能再次提出訴訟，亞歷鮑德溫當庭激動落淚。

BBC報導，亞歷鮑德溫的律師聲稱，這些子彈可能與案件有關，但在不同案件中歸檔，編號也不同。檢察官則表示，有關彈藥與案件無關，否認隱藏證據。

對此，法官裁定，有關案中彈藥的證據都應與鮑德溫的辯護律師團隊分享，稱故意隱瞞這些資訊是刻意為之，法庭無法糾正該錯誤，因此決定駁回案件，檢察官將無法再次對鮑德溫提出訴訟。

亞歷鮑德溫當庭激動落淚，並與律師及太太擁抱，他其後坐車離開，沒有向記者發表講話。

2021年10月，亞歷鮑德溫在低成本西部片Rust的新墨西哥州片場彩排時，手中道具槍因裝有實彈，而將一旁的攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）給擊斃，導演蘇薩（Joel Souza）也受傷就醫。