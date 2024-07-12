拜登坦承其他民主黨人也能擊敗川普 但他有重大優勢：錢！

美國總統拜登在11日的北約峰會個人記者會上表示，相信自己是贏得11月總統大選的最佳候選人，雖然坦承其他民主黨人可以擊敗前總統川普，但他的優勢在於已籌集到的競選資金，稱其他民主黨候選人都必須「從頭開始」。

拜登說，「我相信我是最有資格執政的，也認為我是最有資格勝選的，但還有其他人也可以擊敗川普，但從頭開始是非常困難的。你知道的，我們談論的是籌集資金，我們做得不差，我們將在銀行存入2.2億美元，我們做得不賴。」

拜登接著被追問，如果看到民調數據表明副總統賀錦麗比他更有可能擊敗川普時，是否會重新考慮退選，他表示，「不，除非他們來說你不可能贏」，接著低聲強調，「沒有人這麼說。沒有民調顯示這點。」