流浪漢疑夜闖UCLA宿舍性侵女學生！被捕揭露校園安全隱患

美國知名學府加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生駭人性侵案，7月5日凌晨一名女子在宿舍熟睡時突遭1名闖入的男子性侵，事後他逃離房間。其後警方根據受害人的描述拘捕41歲流浪漢，指控他涉性侵、非法拘禁及入室行竊等罪，現正被關押在洛杉磯警局囚犯中心。該校學生對事件感到震驚，提醒要加強鎖好門窗，提高安全防範意識。校園亦加強保全，有巡邏車停在學生宿舍外。

綜合外媒報導，事發於7月5日凌晨約2時40分，嫌犯是41歲的傑弗里（Jeffrey Brewer），他被指進入加州大學洛杉磯分校的Saxon Residential Suites房間，涉嫌性侵、非法拘禁及入室行竊等罪，現正被關押在洛杉磯警局囚犯中心，准以105萬美元（約新台幣3411萬元）保釋。

據傳受害女子正躺在床上熟睡，嫌犯闖入性侵她，隨後迅即逃離房間。警方確認受害者是該校學生，事後要「在現場接受治療」。

該宿舍學生表示，警方指暫時不知疑犯是如何進來，但學生宿舍沒有空調，所以學生晚上都打開窗戶。校園警察因而要求學生保持警惕，鎖好門窗，並報告任何可疑活動。

事件讓學生感到震驚和不安，尤其是女生。宿舍女生索菲（Sophie Waldie）受訪表示：「這太可怕了，我剛剛聽到有人從窗戶闖入，不敢相信這種事情會發生在學校，真是太可怕了。」亦有人感到不安，「我已經在這裡住了1年，通常收到的犯罪報告都是入室行竊，而且發生在校園外，所以這次事件讓每個人都感到非常不安」。她們表示要加強鎖好門窗，提高自安全防範意識，校園亦加強保全，有巡邏車停在學生宿舍外。

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文章授權轉載自《香港01》