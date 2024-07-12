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才誤稱澤倫斯基為蒲亭 拜登又搞混賀錦麗與川普

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

81歲的美國總統拜登正努力平息各界對他年紀太大恐難以競選連任的疑慮，今天卻又在記者會上搞混副總統賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨籍對手川普的名字。

數小時前，拜登才剛誤稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）。

路透社報導，記者詢問拜登對賀錦麗的信心，他答道：「如果她不夠格擔任總統，我就不會選擇川普副總統為副手。」

拜登稍早在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上說：「現在我要（把時間）交給既勇敢又堅毅的烏克蘭總統，各位女士先生，（歡迎）蒲亭總統。」此言令在座人士大感訝異。

拜登隨即更正說：「澤倫斯基總統，會擊敗蒲亭總統。我太專注於擊敗蒲亭了。」

拜登正面對愈來愈多捐款人、支持者和自家民主黨人的質疑，他們擔心拜登已無能力在11月總統大選中擊敗川普，或者再領導國家4年。

目前聯邦眾議院213名民主黨籍議員中有13人、聯邦參議院51名民主黨籍議員中有1人公開呼籲拜登退選。如果拜登在記者會上表現不佳，恐怕會有更多人公開表達疑慮。

知情人士透露，拜登競選陣營委託執行一項調查，探究若推出賀錦麗取代拜登，會有怎樣的結果。路透社與民調機構易普索（Ipsos）上週公布的調查結果顯示，賀錦麗若獲民主黨提名，表現不會比拜登好，兩人在統計上都與川普不相上下。

川普 拜登 蒲亭

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