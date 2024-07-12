快訊

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

今天玉帝得道稱帝「天門開」可補年中運 祭祀SOP看這

今上看38度極端高溫 粉專：大台北、中南部內陸「燙到發黑」

加州優勝美地衛生紙亂象 管理者籲遊客尊重大自然

中央社／ 舊金山11日專電
加州優勝美地被「富比士」雜誌列為2024最值得參觀的10大美國國家公園。 路透社
加州優勝美地被「富比士」雜誌列為2024最值得參觀的10大美國國家公園。 路透社

加州優勝美地被「富比士」雜誌列為2024最值得參觀的10大美國國家公園。管理人員近日在社群網站PO文指出，美景遭滿地衛生紙破壞，動物還可能用它來築巢，呼籲遊客尊重大自然。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）是美國第一塊受保護的勝地，被政府視為寶藏。1864年，前總統林肯（Abraham Lincoln）就簽署法案，將優勝美地列為自然保護區，為後來國家公園體系奠定基礎，可見其重要性。

公園管理人員近日在社群網站PO文並附上照片，文章表示自然景點內出現用過的、甚至還有一整卷的衛生紙，這種景象「變的見怪不怪」。

管理人員表示，沒有人想在大自然用地看見這樣的不速之客，要求遊客帶走。

「請勿埋藏衛生紙，它很容易因天氣或是腐蝕與其他因素而暴露，動物在衛生紙被分解之前就會將它挖出來、讓它遍布各地（根據不同狀況，分解需要1至3年）」。

管理人員說，有些動物甚至會把衛生紙拿來當成築巢材料，呼籲遊客保持清潔和優雅。早期，這裡也曾傳出美洲黑熊吃衛生紙和吃垃圾堆的混亂景象。

優勝美地國家公園每年吸引數百萬名遊客，去年9月一場淨山活動中，清理出超過5噸的垃圾，包括菸蒂、星巴克杯、能量棒包裝、水瓶、收據種種垃圾。

管理人員的PO文掀起討論，數百人留言。有人建議從痛點下手，更嚴格取締和開罰；也有人痛批亂丟垃圾是可恥和自私的行為，若懶得帶走垃圾乾脆別去。

優勝美地國家公園並非所有區域都有垃圾桶，根據規定，遊客必須將垃圾自行帶下山，但整體面積近74萬8000英畝，管理不易。衛生紙亂象發生後，管理人員再次提醒遊客帶著密封袋，並建議在袋子貼上膠帶以免垃圾掉落。

動物 國家公園 衛生紙

延伸閱讀

進軍美國棒球市場 大魯閣落腳加州、德州、亞利桑那州

上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

紳士名作《對魔忍》推出「小洞」衛生紙套！網笑：可以改抽巧克力條

騎車熱死！美國死亡谷高溫飆破攝氏53度 加州車友過度曝曬身亡

相關新聞

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

北約峰會結束前，美國總統拜登和烏克蘭總統澤倫斯基11日一起參加公布烏克蘭協定的記者會，卻在演說結束前，再度發生口誤，將澤...

加州優勝美地衛生紙亂象 管理者籲遊客尊重大自然

加州優勝美地被「富比士」雜誌列為2024最值得參觀的10大美國國家公園。管理人員近日在社群網站PO文指出，美景遭滿地衛生...

美國庫大進補 從百萬富翁追稅逾10億美元

美國財政部和國稅局（IRS）11日宣布，去年向高所得個人追繳了超過10億美元的欠稅，這是查稅的「重大里程碑」。

曾遭臉書封殺！川普不忘宿怨點名祖克柏 發文威脅「送進監獄」

美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄。

警世教訓！莎朗史東5.8億積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

最近媒體披露，好萊塢知名影星「第六感追緝令」女主角莎朗史東20多年前大病一場，平生積蓄1,800萬美元（約新台幣5.8億元）慘遭掏空，讀來令人...

美近50所大學、學院發獎學金不再看族裔 總額至少4500萬

自最高法院下令不得以族裔作為入學考量以來，很多大學正揚棄以族裔來評估獎學金的做法，例如杜克大學最近便停止已有45年歷史、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。