曾遭臉書封殺！川普不忘宿怨點名祖克柏 發文威脅「送進監獄」

美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄。

商業內幕10日報導，川普前一天在自家社群媒體「Truth Social」發文，稱自己若在11月當選，「選舉詐欺犯」就會被關起來，更特別點名了祖克柏。

川普在貼文寫道，「他們不知羞恥！我能說的就是，如果我當選總統，我們將以前所未見的程度追捕選舉詐欺犯，他們將被送到監獄很長一段時間」。還在文末加了一句，「我們已經知道你們是誰了，『別那麼做！』。ZUCKERBUCKS，小心了！」。

根據國家利益介紹，「ZUCKERBUCKS」一詞泛指私人實體捐贈數百萬美元，資助2020年大選的政府官方計票，其中最主要的金主就是祖克柏，他資助的非營利機構「科技與公民生活中心」（CTCL）向47個州的2500個選務機關捐助了3.5億美元。

商業內幕指出，川普在一篇關於保障美國選民資格法案的發文做出威脅；該立法草案將規定，在聯邦選舉投票需要公民的證明。川普強調共和黨必須通過該法，否則就回家自己哭著睡。

川普與祖克柏的恩怨可以追溯到幾年前川普還在當總統的時候。2020年6月時，因為臉書挨批讓川普發表暴力性言論，祖克柏表示他「對川普總統的分裂和煽動性言論深感震驚和厭惡」。

在國會山莊暴亂事件後，川普最終遭臉書封殺。祖克柏在當時發表聲明指出，公司認為「讓總統繼續在這段期間使用我們服務的風險實在是太大了」；禁令在2023年1月解除。