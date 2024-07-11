快訊

美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

鄭文燦律師火速整理抗告書 桃院派車送交高院！最快明日有結果

鄭文燦關押買了「3物品」未吃所方晚餐9時熄燈 桃監曝他首夜心情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾遭臉書封殺！川普不忘宿怨點名祖克柏 發文威脅「送進監獄」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄。圖／美聯社
美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄。圖／美聯社

美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄

商業內幕10日報導，川普前一天在自家社群媒體「Truth Social」發文，稱自己若在11月當選，「選舉詐欺犯」就會被關起來，更特別點名了祖克柏。

川普在貼文寫道，「他們不知羞恥！我能說的就是，如果我當選總統，我們將以前所未見的程度追捕選舉詐欺犯，他們將被送到監獄很長一段時間」。還在文末加了一句，「我們已經知道你們是誰了，『別那麼做！』。ZUCKERBUCKS，小心了！」。

根據國家利益介紹，「ZUCKERBUCKS」一詞泛指私人實體捐贈數百萬美元，資助2020年大選的政府官方計票，其中最主要的金主就是祖克柏，他資助的非營利機構「科技與公民生活中心」（CTCL）向47個州的2500個選務機關捐助了3.5億美元。

商業內幕指出，川普在一篇關於保障美國選民資格法案的發文做出威脅；該立法草案將規定，在聯邦選舉投票需要公民的證明。川普強調共和黨必須通過該法，否則就回家自己哭著睡。

川普與祖克柏的恩怨可以追溯到幾年前川普還在當總統的時候。2020年6月時，因為臉書挨批讓川普發表暴力性言論，祖克柏表示他「對川普總統的分裂和煽動性言論深感震驚和厭惡」。

在國會山莊暴亂事件後，川普最終遭臉書封殺。祖克柏在當時發表聲明指出，公司認為「讓總統繼續在這段期間使用我們服務的風險實在是太大了」；禁令在2023年1月解除。

川普 監獄 社群媒體 祖克柏 美國

延伸閱讀

美國將在德國部署遠程導彈 德防長：川普也不會推翻

辯論會之後...拜登民調有多差？ 一票選民指「1斃命問題」

川普若再度當選…援助計畫恐受威脅 澤倫斯基赴美國會鞏固關係

最新民調：亞裔挺拜登支持度下降 華裔較挺川普

相關新聞

曾遭臉書封殺！川普不忘宿怨點名祖克柏 發文威脅「送進監獄」

美國前總統兼共和黨總統提名人川普顯然不希望臉書創辦人祖克柏忘記兩人的宿怨，川普表示如果當選，要把祖克柏送進監獄。

警世教訓！莎朗史東5.8億積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

最近媒體披露，好萊塢知名影星「第六感追緝令」女主角莎朗史東20多年前大病一場，平生積蓄1,800萬美元（約新台幣5.8億元）慘遭掏空，讀來令人...

美近50所大學、學院發獎學金不再看族裔 總額至少4500萬

自最高法院下令不得以族裔作為入學考量以來，很多大學正揚棄以族裔來評估獎學金的做法，例如杜克大學最近便停止已有45年歷史、...

民主黨眾議員歐凱秀 提案彈劾惹議大法官湯瑪斯、艾里托

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)10日提案彈劾保守派大法官湯瑪斯(Cl...

美大學畢業中位收入比無學位高37% 常春藤名校回報率未進前10

薪酬研究公司PayScale指出，2024年大學畢業生的中位收入，比無大學學位者高37%，也就是7萬8400元對4萬94...

美民主黨2參議員致函司法部長 要求任命特檢調查湯瑪斯

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)接連被爆出接受共和黨大金主、德州房地產億萬富豪克羅(Harlan ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。