前美參院台灣連線共同主席殷荷菲逝世 生前挺台不遺餘力

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國前共和黨籍參議員殷荷菲（Jim Inhofe）昨天過世，享壽89歲。他生前曾任參院台灣連線共同主席，在支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等挺台議題方面不遺餘力。

美聯社報導，殷荷菲的家人發表聲明指出，殷荷菲在美國獨立日（Independence Day）假期期間中風，於昨天早上過世。

殷荷菲在奧克拉荷馬州政壇活躍逾60載，是當地重量級人物。他曾於2013年接受心臟搭橋手術，2020年5度當選參議員，2023年初從參院退休。

他生前曾任參院台灣連線共同主席，提出法案要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織觀察員地位。

此外，殷荷菲也曾共同連署提案，提出重新確認對台灣與對執行台灣關係法承諾決議案，重申台灣關係法與六項保證為美台關係基礎，呼籲軍售常態化、落實台旅法。

2018年，殷荷菲曾經率團訪台，力挺對台軍售，並且力促美台能源合作，期間拜會時任總統蔡英文、政府高層及相關部會。

2021年，殷荷菲曾共同提出法案，尋求讓華府支持台灣以非借款成員身分參與美洲開發銀行（Inter-American Development Bank IADB）。

美國 軍售

延伸閱讀

近170名民主黨金主連署籲拜登退選！參議員也帶頭組團要求換帥

泰國2014政變後首次參議員選舉 估7月初公布結果

川普副手人選浮上檯面 華爾街日報：挺台參議員盧比歐是考慮之一

G7領袖公報挺台 總統府表達誠摯感謝

相關新聞

美參院國防授權法送全院審議 要求在台設緊急庫存

美國聯邦參議院軍事委員會8日正式將2025財政年度「國防授權法案」提交全院審議，條文內容包括支持台灣安全、抗衡中國，以及...

業務多到做不完？美陸軍擁抱生成式AI 但「1考量」立場仍保守

立場一向保守的美國陸軍近日公布1份備忘錄，呼籲高層向士兵推廣使用生成式人工智慧（AI），使其繁重的工作能夠輕鬆點。由於美...

「波士頓腔沒變」麻州喉癌患者移植聲帶 恢復發聲

麻州喉癌患者凱帝恩(Marty Kedian)接受罕見的聲帶移植手術後，恢復了發聲功能，為醫學史寫下新的篇章。

移植豬腎3個月 新州54歲婦去世 她曾說「只是碰碰運氣」

全球第二位移植豬腎並植入心臟機械泵的的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (Lisa Pisano)，於7日離世。

美西高溫創紀錄 美國近半數人口飽受熱浪之苦

致命熱浪今天持續壟罩美國西部，危險高溫打破多項紀錄，目前未見緩解跡象。根據美國國家氣象局（NWS），約有1.62億人居住...

鮑爾參院發言四平八穩 暗暗釋出兩鴿派訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾9日出席美國聯邦參議院的聽證會時，發言力求四平八穩、不撼動市場，卻暗暗釋出兩個鴿派訊息，首先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。