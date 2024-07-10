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美西高溫創紀錄 美國近半數人口飽受熱浪之苦

中央社／ 洛杉磯9日綜合外電報導
長期熱浪將再次席捲美國。美聯社
長期熱浪將再次席捲美國。美聯社

致命熱浪今天持續壟罩美國西部，危險高溫打破多項紀錄，目前未見緩解跡象。根據美國國家氣象局（NWS），約有1.62億人居住在高溫警報地區，幾乎占全國一半人口。

法新社報導，美國國家氣象局在社群媒體X貼文中表示，「危險高溫」預計本週將持續肆虐美國西部地區，接著在週末朝東移動；氣象局警告說，「持續且破紀錄的高溫，對無法採取降溫措施的人來說極其危險」。

位於內華達州的拉斯維加斯是出現破高溫紀錄的地點之一，7日測得攝氏48.9度，打破歷史紀錄。

與此同時，美國東南部和東岸地區也遭逢極端高溫，從佛羅里達州到麻薩諸塞州皆處於「超高溫警告」（Excessive Heat Warning）或「高溫警示」（Heat Advisory）狀態下。

在美國西岸地區，高溫已直接導致多人喪命。相較於美國西南部沙漠地區，氣候通常較為宜人的太平洋西北地區（Pacific Northwest）氣溫同樣居高不下，俄勒岡州首府賽勒姆（Salem）週末氣溫飆至攝氏39.3度，打破單日高溫紀錄。

加州大學洛杉磯分校（University of California Los Angeles）氣候學家史文（Daniel Swain）週末在線上新聞發布會中說：「這是一場破紀錄的熱浪。」

他表示，加州部分居民經歷了「有生以來最熱的一天，或許也是他們的父母或祖父母經歷過最熱的一天」。

高溫也導致加州惡火頻傳，各地竄起的野火已將大片土地燒得焦黑。

氣象局 美國 高溫

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