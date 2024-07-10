貝羅橫掃美國至少8死 天氣酷熱數百萬戶仍停電
熱帶風暴貝羅吹倒樹木並引發洪水氾濫，在美國南部造成至少8人死亡後，今天降級為後熱帶氣旋。由於電網受損，德州有數百萬戶在沒有空調情況下，忍受飆至攝氏41度的高溫。
法新社報導，貝羅（Beryl）侵襲過後，德州休士頓仍有數以百萬戶家庭無電可用，而且處於高溫警示的炎熱天氣下，總統拜登表示悶熱的天氣是當前「最令人擔憂的問題」。
1級颶風貝羅昨天凌晨從墨西哥灣進入德州。有關當局表示，貝羅在德州至少造成7人罹難，在路易斯安那州造成另1人喪命。
這場破紀錄的颶風上週橫掃加勒比海，甚至一度升級為威力最強的5級颶風，至今造成的總死亡人數已超過18人。
德州今天傍晚仍有200萬戶家庭因電網受損而斷電，考量濕度的因素，預計氣溫會達到華氏106度（攝氏41度）。
拜登發聲明表示：「德州人面臨的缺電和酷熱問題，是我們現在最大的擔憂。」
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