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挺了8年沒變心！美情報官員曝：俄羅斯仍傾向川普當總統

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美情報官員指俄羅斯仍傾向川普勝選。圖為川普與普亭2018年在芬蘭舉行美俄峰會。美聯社
美情報官員指俄羅斯仍傾向川普勝選。圖為川普與普亭2018年在芬蘭舉行美俄峰會。美聯社

美國總統大選11月登場，有情報官員9日透露，俄羅斯對本屆美國大選的取向，與過往大選沒有太多差異，顯示俄方傾向支持共和黨的前總統川普當選。

路透等報導，美國國家情報總監辦公室的官員向記者談及美國大選安全時，被問及莫斯科是否像美國情報界所評估，與2016及2020年大選一樣支持共和黨候選人。

該官員未提及川普名字，僅表示考慮到美國在烏克蘭問題上的角色，以及對俄羅斯更廣泛政策，華府沒有觀察到莫斯科的取向與過往有發生變化。

官員又指，當局沒有監測到任何國家貶低或阻礙舉辦美國總統，但俄羅斯開始透過社群媒體等手段，試圖影響部分選民群組，並詆毀特定政治人物。他又指，中國被評估為不打算影響美國大選結果。

對此，川普競選團隊、俄羅斯駐美國大使館及中國駐美大使館皆未回應。

俄羅斯 川普 美國大選

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