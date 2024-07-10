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觀察站／共和黨新黨綱「非常川普」 像社群發文

聯合報／ 華盛頓記者張文馨

與前一版六十六頁的黨綱相比，共和黨黨綱委員會新通過的草案只有十六頁，標題是「讓美國再次偉大」，實在「非常川普」。

這項名為獻給被遺忘的美國男女的黨綱草案，以川普熱愛的全大寫、加強語氣來揭櫫十項要點，從通膨、貿易不公、邊界、移民到墮胎。川普競選手法是一樣的，持續刺激不滿現狀的美國人民，用簡單文字保證「我選上了，一切就都好了」。

黨綱向來是政黨的基本立場，長篇大論不說，也會盡量涵蓋所有治國所需的面向；共和黨二○二○年全代會打破一六六年歷史，首度沒有宣誓黨綱內涵，取而代之的是「挺川派」對川普的歌功頌德。

如今共和黨成為「川普黨」，共和黨的信條就是川普第一，連黨綱文字都像川普在社群平台的發文，共和黨新聞稿直接寫著「黨綱委員會以壓倒性票數通過川普總統的二○二四共和黨綱」。

打擊通膨、封鎖邊界並阻止移民入侵、打造史上最偉大經濟體，重現美國夢，都是川普在造勢場合侃侃而談的用詞，重內政、輕外交也是他的競選主軸，以挑起民眾對現狀不滿來策動選民投票動力。

川普黨綱大幅度刪減外交政策篇幅，將中國大陸切碎在經濟和國防外交的領域分別討論，隻字未提台灣；這一點令人想起川普時代的國家安全顧問波頓（John Bolton）曾說過，川普將台灣比喻成筆尖，而中國大陸是超硬的大辦公桌。

從經濟到軍事，川普矢言讓美國成為最強大的國家，川普執政時代因採行孤立主義備受抨擊，在這次黨綱中加入要強化聯盟，卻是要求盟友得先落實投資共同防衛與重建歐洲和平的義務。

川普還是那個川普，「如果你不打算付錢，那麼你就要靠自己。」

共和黨 川普 美國

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