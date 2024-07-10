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美國共和黨黨綱草案 40年首次未提台灣

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、編譯盧炯燊茅毅／連線報導
共和黨公布黨綱草案，充分展現川普主義重內政輕外交的精神，也反映川普的競選主軸。（美聯社）
共和黨公布黨綱草案，充分展現川普主義重內政輕外交的精神，也反映川普的競選主軸。（美聯社）

美國共和黨下周將舉行全國黨代表大會，提名川普競選美國總，八日公布二○二四黨綱草案。相較二○二○年的版本，最新黨綱草案要求取消給中國大陸的最惠國待遇，未見有關台灣的立場宣示；總的來說，川普最新的黨綱草案外交篇幅相當少。

候選人當選總統後的實際作為，並不見得會完全符合黨綱內容；但共和黨黨綱首次沒有對台灣立場的宣示，依然引發關注。

中華民國駐美代表俞大㵢表示，美國對台灣的支持是跨黨派且跨國會兩院的，支持力道強勁毫無疑問，無論是哪個政黨。

中華民國與美國一九七九年斷交後，共和黨自一九八○年起，每四年一次的黨綱內容均提到台灣。一九八○年的黨綱寫道，「我們為卡特政府對待長期盟邦及友人—台灣深感遺憾，我們誓言，關切在台灣一千七百萬人的安全，將是經常性的。我們認為任何企圖以武力改變台灣的現況，為對該一地區和平的威脅。我們聲稱：共和黨政府在加強與台灣關係時，將造成一些條件，以擴大貿易，並將優先考慮台灣在防衛上的需要。」

自此之後的共和黨黨綱均提到對台灣的安全承諾、協助台灣自我防衛與台灣關係法，也曾提過「一個中國」的字眼；共和黨二○一六年與二○二○年黨綱提到美國基於台灣關係法協助台灣自我防衛，並重申雷根總統於一九八二年給予台灣的「六項保證」。

歷次的黨綱均會修正，以反映共和黨最新政策立場。八日公布十六頁的黨綱草案以內政為主，包含打擊通膨、打造美國史上最偉大的經濟、關閉邊界阻止移民入侵、終結極端左翼帶來的混亂，並反對晚期墮胎等。

有關國際主張，黨綱草案揭示若干目標：預防第三次世界大戰，重建歐洲與中東的和平，並打造由美國製造、能覆蓋全美的鐵穹飛彈防禦系統；強化美軍及推動軍事現代化，讓美國成為全世界最強大的國家。

眾議長強生：北京是頭號威脅

在保護美國勞工部分，黨綱草案提到，要提高外國商品的進口關稅；確保對中國大陸的戰略獨立性，取消中國大陸所享有的最惠國待遇，逐步停止自中國大陸進口必要商品，並禁止中國大陸購買美國不動產與產業；取消拜登的電動汽車禁令，禁止進口中國大陸製電動車。

另外，針對爭議重大的墮胎問題，該草案完全反映川普立場，即反對聯邦立法禁止或限制墮胎，並將限制墮胎的權力交由各州議會立法處理。

而在共和黨黨綱草案公布同日，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表外交政策演說，指「北京是我們的頭號威脅」，中國大陸是對抗美國的軸心，他主張以強硬態度回擊；此外，強生以半導體強調台灣的重要性。

共和黨 美國

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