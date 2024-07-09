前川普政府官員：東歐國家防衛支出應達GDP10％

前美國國防部副助理部長柯伯吉指出，俄羅斯周邊的東歐和波羅的海國家防衛支出應達國內生產毛額（GDP）10％。他說，美國對北約東翼的防衛資源投入不應影響防衛第一島鏈和台灣的能力。

柯伯吉（Elbridge Colby）在前美國總統川普（Donald Trump）任內於國防部任職。隨著川普可能再度入主白宮，外界猜測，柯伯吉屆時可望擔任國安要職。柯伯吉已公開表示期待川普勝選，他會願意再度進入政府服務。

北大西洋公約組織（NATO）峰會9日至11日於華府舉行；北約成員國各自的防衛支出、以及彼此間的分工協調再度引發熱議。

柯伯吉告訴政治新聞網站Politico歐洲版，他認為美國應投入規模可觀的可運用部隊於北約東翼，但前提是這不可減損美國防衛第一島鏈和台灣的能力。

依據北約的集體防禦準則，一旦有成員國遭攻擊，其他成員國應採取集體行動協助防衛。但柯伯吉強調，這不代表美國應該把所有軍隊都投入防衛北約東翼。

他說，愛沙尼亞、立陶宛等緊鄰俄羅斯的國家，它們的國防支出在GDP占比達3％，這其實「不怎麼樣」。若他是愛沙尼亞或立陶宛人，柯伯吉說，他會願意將國防支出拉高到GDP的10％。

他認為，這些國家若確實認真看待俄羅斯威脅，「GDP的10％」就是合理數字。他重申，歐洲應盡全力儘快充實軍力。

柯伯吉並列舉長程火力、後勤補給、彈藥、空防，以及指揮管制等C4ISR（含指揮、管制、通訊、資訊、情報、監視、偵察）能力，並指出這些都是美國應集中部署於亞洲、而非投入歐洲的能力和資源。

作為北約在歐洲的主力國家之一，英國5日甫上任的工黨政府也面臨軍方持續要求提高防衛支出的壓力。

前保守黨政府已承諾至2030年達成國防支出在GDP占比達2.5％的目標。工黨政府目前僅表示，將在經濟和財政條件允許的前提下，將國防支出提高至這個水準。

北約各國在2014年即承諾，防衛支出必須達各國GDP的2％。然而，即便俄羅斯在2022年2月全面侵略烏克蘭、引發第二次世界大戰結束以來歐洲最大規模戰爭，在現有32個成員國之中，北約評估，有近10個成員國今年仍無法達成「GDP的2％」這個防衛支出下限。

根據北約資料，在2023年，防衛支出達此下限的北約成員國估計僅10個。

波羅的海等「前線」國家擬在北約峰會期間推動設定防衛支出新下限，也就是GDP的3％。英國則傾向將門檻設在至少達GDP的2.5％。