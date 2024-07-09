快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維持對中俄嚇阻力…「哨兵」計劃預算超支逾81% 美國仍得買單

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
聯邦眾議員加勒曼帝呼籲五角大廈考慮為現役的「義勇兵三型」進行延壽。圖為義勇兵三型試射。（路透社）
聯邦眾議員加勒曼帝呼籲五角大廈考慮為現役的「義勇兵三型」進行延壽。圖為義勇兵三型試射。（路透社）

五角大廈8日證實，為維持對中國大陸與俄國的核嚇阻能力，儘管「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）計劃預算已超支81%，最新評估高達1,410億美元（約新台幣4.6兆元）；但美國別無選擇，仍得繼續砸錢投注該計劃。

五角大廈主管武獲與維持的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）證實，「當時針對現代化評估的預算，如今看來是完全不夠的」。先前監管機構就曾質疑，「哨兵」計劃開銷龐大，國防部是否能妥善管理預算花費。

缺少其他成本更低又可行的替代方案

事實上，「哨兵」計劃的嚴重超支，導致國會援引「納恩─麥柯迪法案」（Nunn-McCurdy Act）要求啟動審查；依據該案，如過研發新計劃的預算花費增加逾25%，主管武獲的次長須對該計畫嚴格審查，以決定是否要繼續下去，否則就得終止該計劃。

對此，拉普蘭特回應，「我們完全理解成本過於高昂，但我們也了解核武部隊缺乏現代化，以及不解決我們面臨真正的威脅，可能造成的風險」。由於沒有其他成本更低又可行的替代方案，LGM35A「哨兵」專案將繼續下去，根據最新的時間表，整個計劃恐延遲數年。

儘管成本嚴重超支，美國國會在相當程度上仍支持哨兵計化；不過，聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）則呼籲五角大廈採取其他替代方案，如為現役的「義勇兵三型」進行延壽。

指揮與發射部分預算超支

哨兵專案的預算超支大部分來自於指揮與發射部分的成本增長，其中包括通訊與管制基礎設施。這些設備讓飛彈發射官可在地下發射中心24小時值勤，一旦收到命令就能連線發射掩體中的飛彈並發射。

不過， 拉普蘭特也表示，已撤銷專案中的B階段，並要求空軍重新構思該計劃，包括縮減發射設備的現代化，「希克斯電纜」（Hicks cables）地下電纜網路也會進行調整，改以更經濟實惠的替代方案，之後的戰略驗證也會調整，以及建立妥適的管理階層，以節撙成本。

美空軍副參謀長斯利夫（Jim Slife）也說，空軍將藉由節撙其他項目的預算，填補已超支的花費；不過，經評估目前「哨兵」大部分成長的預算係用到下５個財年後的預算計劃，意味著現階段仍不需要立刻決定哪些項目需要縮減。

450個飛彈發射井、射控中心、基地的現代化

諾斯洛普格魯門公司的「哨兵」計劃是美軍60年來首次對「戰略核三角」的陸基部分進行重大升級，其將取代現役的核嚇阻主力「義勇兵三型」洲際彈道飛彈。該計畫還涵蓋針對450個飛彈發射井、發射控制中心、3個核飛彈基地及數個測試設施的現代化計劃。

五角大廈 彈道飛彈 空軍

延伸閱讀

衛星照曝伊朗軍事基地擴建2設施 似為增產飛彈

自然碳匯專案 日月光搶頭香…減碳方法學送環部審查

日經亞洲：川普回鍋白宮將削弱北京影響力 中俄友誼小船恐說翻就翻

空軍五上校晉任少將 司令部公共事務組長連兩任摘星

相關新聞

維持對中俄嚇阻力…「哨兵」計劃預算超支逾81% 美國仍得買單

五角大廈8日證實，為維持對中國大陸與俄國的核嚇阻能力，儘管「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）計劃預算已超支81%，最新評估...

立場大轉彎 共和黨大選新黨綱：墮胎權由各州處理

共和黨全國委員會(RNC)8日通過共和黨2024年黨綱草案，其中爭議重大的墮胎問題完全反映了鐵定是總統候選人川普在這個問...

保險公司附加診斷 紅藍卡3年付500億媒體調查質疑有誤

聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)是一個每年涉及4500億元，由私營保險公司提供聯邦醫療保險計...

巴金森氏症權威8訪 拜登醫師：因白宮有定期門診

美國總統拜登的醫師歐康納今晚在一封公開信中表示，8個月內8訪白宮的巴金森氏症權威坎納德是為拜登做年度健檢的神經學專家。他...

彭博慈善捐10億美元 約翰霍普金斯醫學院多數學生免學費

彭博慈善組織(Bloomberg Philanthropies)8日捐贈10億元給約翰．霍普金斯大學醫學院，今年秋季起，...

分享反猶太簡訊 哥倫比亞大學3高管被撤職

哥倫比亞大學三名高管在校內交換簡訊，討論猶太生活時「觸及古老反猶太主義」，早前已遭停職，現在全部撤職，無限期放假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。