維持對中俄嚇阻力…「哨兵」計劃預算超支逾81% 美國仍得買單

五角大廈8日證實，為維持對中國大陸與俄國的核嚇阻能力，儘管「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）計劃預算已超支81%，最新評估高達1,410億美元（約新台幣4.6兆元）；但美國別無選擇，仍得繼續砸錢投注該計劃。

五角大廈主管武獲與維持的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）證實，「當時針對現代化評估的預算，如今看來是完全不夠的」。先前監管機構就曾質疑，「哨兵」計劃開銷龐大，國防部是否能妥善管理預算花費。

缺少其他成本更低又可行的替代方案

事實上，「哨兵」計劃的嚴重超支，導致國會援引「納恩─麥柯迪法案」（Nunn-McCurdy Act）要求啟動審查；依據該案，如過研發新計劃的預算花費增加逾25%，主管武獲的次長須對該計畫嚴格審查，以決定是否要繼續下去，否則就得終止該計劃。

對此，拉普蘭特回應，「我們完全理解成本過於高昂，但我們也了解核武部隊缺乏現代化，以及不解決我們面臨真正的威脅，可能造成的風險」。由於沒有其他成本更低又可行的替代方案，LGM35A「哨兵」專案將繼續下去，根據最新的時間表，整個計劃恐延遲數年。

儘管成本嚴重超支，美國國會在相當程度上仍支持哨兵計化；不過，聯邦眾議員加勒曼帝（John Garamendi）則呼籲五角大廈採取其他替代方案，如為現役的「義勇兵三型」進行延壽。

指揮與發射部分預算超支

哨兵專案的預算超支大部分來自於指揮與發射部分的成本增長，其中包括通訊與管制基礎設施。這些設備讓飛彈發射官可在地下發射中心24小時值勤，一旦收到命令就能連線發射掩體中的飛彈並發射。

不過， 拉普蘭特也表示，已撤銷專案中的B階段，並要求空軍重新構思該計劃，包括縮減發射設備的現代化，「希克斯電纜」（Hicks cables）地下電纜網路也會進行調整，改以更經濟實惠的替代方案，之後的戰略驗證也會調整，以及建立妥適的管理階層，以節撙成本。

美空軍副參謀長斯利夫（Jim Slife）也說，空軍將藉由節撙其他項目的預算，填補已超支的花費；不過，經評估目前「哨兵」大部分成長的預算係用到下５個財年後的預算計劃，意味著現階段仍不需要立刻決定哪些項目需要縮減。

450個飛彈發射井、射控中心、基地的現代化

諾斯洛普格魯門公司的「哨兵」計劃是美軍60年來首次對「戰略核三角」的陸基部分進行重大升級，其將取代現役的核嚇阻主力「義勇兵三型」洲際彈道飛彈。該計畫還涵蓋針對450個飛彈發射井、發射控制中心、3個核飛彈基地及數個測試設施的現代化計劃。