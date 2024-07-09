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巴金森氏症權威8訪 拜登醫師：因白宮有定期門診

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統拜登的醫師歐康納今晚在一封公開信中表示，8個月內8訪白宮的巴金森氏症權威坎納德是為拜登做年度健檢的神經學專家。他多次來訪是因在白宮設有定期的神經內科門診。歐新社
美國總統拜登的醫師歐康納今晚在一封公開信中表示，8個月內8訪白宮的巴金森氏症權威坎納德是為拜登做年度健檢的神經學專家。他多次來訪是因在白宮設有定期的神經內科門診。歐新社

美國總統拜登醫師歐康納今晚在一封公開信中表示，8個月內8訪白宮巴金森氏症權威坎納德是為拜登做年度健檢的神經學專家。他多次來訪是因在白宮設有定期的神經內科門診。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，據歐康納（Kevin O'Connor）說法，坎納德（KevinCannard）在白宮內也為總統之外的人員進行一系列護理治療，不代表是為拜登檢查身體才多次進出白宮。

信中寫道：「疫情爆發前與結束後，坎納德在白宮醫療診所（White House Medical Clinic）內設有神經內科定期門診，以支持數千名派駐支援白宮作業的現役軍人。許多軍事人員因服役而有神經方面的困擾，坎納德醫師在白宮醫療小組（White House Medical Unit,WHMU）的定期看診，是這個一般神經科診療的一部分。」

至於拜登的身體狀況，歐康納點出，「除了年度健檢，拜登並未諮詢過其他神經科醫師」。

他也強調，如同他在2月28日的信中所述，拜登最近一次的體檢結果中，並沒有出現任何巴金森氏症（Parkinson's Disease）的病徵。

今天稍早，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）才表示，出於隱私，她無法證實這些細節。歐康納晚間的公開信則說他是「在取得總統與坎納德醫師的同意後，才對外證實我正在分享的細節」。

據歐康納2月公布的摘要，拜登在做年度身體檢查時，接受一名神經科醫師的評估，並未發現有巴金森氏症的跡象。

總體而言，2月的報告指出，現年81歲的拜登仍可繼續「勝任職務，在沒有任何豁免或通融的情況下，全面履行他的所有職責」。

巴金森氏症 拜登 白宮 醫師

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