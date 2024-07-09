快訊

中山商圈要沒了？逾百家店遭檢舉恐被迫關門 粉專曝：投資客害的

「超強吉日」來了！天貺節+虎爺生日 招財改運攻略、禁忌一次看

台股創高「韭菜老媽」績效慘烈 女兒急上網求救…內行一看：籃子太多又破洞

熱到喘不過氣…加州女子監獄受刑人不敵熱浪 傳1人中暑死亡

中央社／ 舊金山8日專電
熱浪侵襲加州連日高溫，加州中部一座女子監獄今天傳出1名受刑人疑中暑死亡。圖為加州阿拉米達。圖／美聯社
熱浪侵襲加州連日高溫，加州中部一座女子監獄今天傳出1名受刑人疑中暑死亡。圖為加州阿拉米達。圖／美聯社

熱浪侵襲加州連日高溫，加州中部一座女子監獄今天傳出1名受刑人疑中暑死亡。人權倡議聯盟表示，近日已接獲大量受刑人的求救電話和電子郵件，直呼「救救我們，我們喘不過氣來了」。

舊金山紀事報今天報導，加州女子受刑人聯盟（California Coalition for Women Prisoners）引用多名受刑人所陳述的報告，指出死亡的女受刑人試圖透過洗澡降溫，卻出現語無倫次的情況，隨後倒在地上，認定極端高溫導致這起悲劇發生。

死者來自沙加緬度，她在4日住院，2天過後身亡。加州矯治局（California Department of Corrections andRehabilitation）發言人希梅內斯（Mary Xjimenez）今天下午表示，死因與健康狀況有關，否認是高溫所導致。

加州女子受刑人聯盟抨擊指出，多位受刑人表示，高溫造成頭痛和嘔吐等症狀，但官員並未遵循應對措施，讓受刑人進入降溫空間使用冰塊、冰水等方法緩解。

聯盟成員諾穆拉（Elizabeth Nomura）說，加州連日出現極端高溫，中央山谷（Central Valley）氣溫飆至44度，聯盟已收到許多監獄女受刑人的求助電話和電子郵件，她們呼喊著「救救我們、救救我們，我們喘不過氣來」，令人心痛。

諾穆拉說，部分牢房是8名受刑人一室，女受刑人龐賽（Trancita Ponce）表示，外頭吹進室內的風都是熱風，「她頭痛欲裂，很不舒服，其他女孩則在嘔吐」。

受到熱穹（Heat Dome）罩頂，加州自2日開始遭遇熱浪侵襲，除女子監獄傳出中暑死亡事件外，加州東部死谷（Death Valley）日前已有一名機車騎士喪命。

此外，森林野火持續肆虐。加州官員表示，知名的塔霍國家森林公園（Tahoe National Forest），野火面積不斷擴大，今天早上已有68公頃土地受到波及。

今天清晨，13名旅客在野火發生地區一度失蹤，後來被搜救直升機發現。加州消防局指出，火勢正以危險速度蔓延，尚未獲得控制。

受刑人 熱浪 監獄 高溫

延伸閱讀

夏季中暑頻傳 醫籲：煮菜、逛菜市場小心悶濕環境

熱浪頻傳、冷氣停電 專家籲各國強化電網韌性

極端溫度加劇失智、中風惡化，研究說明夜間溫度為何關鍵！夜跑也要當心中暑

騎車熱死！美國死亡谷高溫飆破攝氏53度 加州車友過度曝曬身亡

相關新聞

熱到喘不過氣…加州女子監獄受刑人不敵熱浪 傳1人中暑死亡

熱浪侵襲加州連日高溫，加州中部一座女子監獄今天傳出1名受刑人疑中暑死亡。人權倡議聯盟表示，近日已接獲大量受刑人的求救電話...

熱帶風暴強撲美國德州！釀至少3死、270多萬戶停電

熱帶風暴貝里爾（Tropical Storm Beryl ）8日挾帶強風豪雨侵襲美國德州東南部，迄今造成至少3人死亡，近...

帕金森氏症專家傳8進白宮會拜登醫師？白宮否認：不需接受相關治療

日前有媒體爆料，帕金森氏症權威專家坎納德（Kevin Cannard）自2023年8月起，8度會見美國總統拜登的醫師歐康...

美國南加野火再起 內陸山地延燒百餘畝 當局下撤離令

南加州在連日高溫酷暑下，已發生多次野火。7日上午開始，又一場野火Vista Fire在聖伯納汀諾縣靠近Mount Bal...

租酒店改裝成無證客庇護所 花費紐約市納稅人逾10億元

根據媒體報導，紐約市目前有八成的無證客庇護設施原為酒店，而這些酒店業者在把原本為遊客準備的房間從市場撤回後，可以從市府手...

美國人每年被詐數百億美元 高齡化社會、AI發展 詐騙犯罪恐更嚴重

海外詐騙集團每年從美國人手中騙走數百億元，隨著美國人口高齡化和人工智慧(AI)等技術的發展，這一犯罪浪潮預計將變得更嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。