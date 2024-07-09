熱到喘不過氣…加州女子監獄受刑人不敵熱浪 傳1人中暑死亡

熱浪侵襲加州連日高溫，加州中部一座女子監獄今天傳出1名受刑人疑中暑死亡。人權倡議聯盟表示，近日已接獲大量受刑人的求救電話和電子郵件，直呼「救救我們，我們喘不過氣來了」。

舊金山紀事報今天報導，加州女子受刑人聯盟（California Coalition for Women Prisoners）引用多名受刑人所陳述的報告，指出死亡的女受刑人試圖透過洗澡降溫，卻出現語無倫次的情況，隨後倒在地上，認定極端高溫導致這起悲劇發生。

死者來自沙加緬度，她在4日住院，2天過後身亡。加州矯治局（California Department of Corrections andRehabilitation）發言人希梅內斯（Mary Xjimenez）今天下午表示，死因與健康狀況有關，否認是高溫所導致。

加州女子受刑人聯盟抨擊指出，多位受刑人表示，高溫造成頭痛和嘔吐等症狀，但官員並未遵循應對措施，讓受刑人進入降溫空間使用冰塊、冰水等方法緩解。

聯盟成員諾穆拉（Elizabeth Nomura）說，加州連日出現極端高溫，中央山谷（Central Valley）氣溫飆至44度，聯盟已收到許多監獄女受刑人的求助電話和電子郵件，她們呼喊著「救救我們、救救我們，我們喘不過氣來」，令人心痛。

諾穆拉說，部分牢房是8名受刑人一室，女受刑人龐賽（Trancita Ponce）表示，外頭吹進室內的風都是熱風，「她頭痛欲裂，很不舒服，其他女孩則在嘔吐」。

受到熱穹（Heat Dome）罩頂，加州自2日開始遭遇熱浪侵襲，除女子監獄傳出中暑死亡事件外，加州東部死谷（Death Valley）日前已有一名機車騎士喪命。

此外，森林野火持續肆虐。加州官員表示，知名的塔霍國家森林公園（Tahoe National Forest），野火面積不斷擴大，今天早上已有68公頃土地受到波及。

今天清晨，13名旅客在野火發生地區一度失蹤，後來被搜救直升機發現。加州消防局指出，火勢正以危險速度蔓延，尚未獲得控制。