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熱帶風暴強撲美國德州！釀至少3死、270多萬戶停電
熱帶風暴貝里爾（Tropical Storm Beryl ）8日挾帶強風豪雨侵襲美國德州東南部，迄今造成至少3人死亡，近300萬戶停電，還有超過1300個航班取消，未來幾天將持續朝內陸前近，美國國家颶風中心警告可能會在德州、路易斯安那州與堪薩斯州引發龍捲風。
路透指出，貝里爾是本季有紀錄以來最早形成的5級颶風，上周強撲墨西哥與加勒比海部分地區釀成11人死亡，雖然強度已隨著行進速度減弱至熱帶風暴，強風豪雨的威力依然不減。
在德州，強風吹倒路樹造成一名53歲男子及一名74歲女子身亡，另外，休士頓一名男子上班途中在地下道遭遇淹水溺斃。
此外，德州有超過270萬家戶與商家停電，電力公司已加派數千員工搶修，但預計要幾天時間才能完全恢復供電。
德州東南部一些郡縣，包括休士頓，收到爆洪警告，部分地區降雨超過30公分。當地許多道路因路樹倒塌暫停通行，豪雨釀成主要公路淹水而封閉。
目前貝里爾將由德州東部持續往東北方前近，預計當地時間9日將進入堪薩斯州，並在稍晚抵達俄亥俄下游流域（Lower Ohio Valley）。
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