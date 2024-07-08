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颶風貝羅登陸德州逼近休士頓 當局嚴陣以待

中央社／ 休士頓8日綜合外電報導

颶風貝羅（Beryl）今天登陸美國德州（Texas）的馬塔戈達鎮（Matagorda），當局已針對沿岸地區發布洪水和停電警報，並撤離居民。

法新社報導，美國國家颶風中心（NationalHurricane Center）表示，貝羅以每小時130公里的風速侵襲馬塔戈達鎮，並在今天發布的最新公告中示警，「目前已出現可能危及人命安全的暴潮（stormsurge）和強風，預計會出現規模可觀的暴洪以及都市洪災」。

美國國家氣象局（National Weather Service）已向德州局部地區發布龍捲風警報，擁有230萬人口的休士頓（Houston）也在警報範圍內。

休士頓市長惠特邁（John Whitmire）表示：「我們非常、非常認真地應對颶風貝羅。我們最大的敵人就是自滿。」

惠特邁指出，他希望休士頓居民「了解今晚入睡前的天氣狀況，不會和明早醒來時一樣」。

德州沿岸多個地區昨天發布颶風和熱帶風暴警報。根據稍早的預報，颶風貝羅的預計登陸地點在馬塔戈達鎮，大約位於港口城市聖體城（Corpus Christi）和加爾維斯敦島（Galveston Island）之間。

警報 颶風

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