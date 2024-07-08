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會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪美國華府

中央社／ 布達佩斯8日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天宣布，在北京與中國國家主席習近平討論俄烏戰爭的和平計畫之後，將前往美國華府訪問。法新社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天宣布，在北京與中國國家主席習近平討論俄烏戰爭的和平計畫之後，將前往美國華府訪問。法新社

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天宣布，在北京與中國國家主席習近平討論俄烏戰爭的和平計畫之後，將前往美國華府訪問。

路透社報導，匈牙利本月開始擔任歐洲聯盟（European Union）輪值主席國6個月，並仿效美國前總統川普（Donald Trump）「讓美國再次偉大（MakeAmerica Great Again）」口號，喊出「讓歐洲再次偉大（Make Europe Great Again）」。川普是奧班的盟友，經常尖銳批評歐盟。

匈牙利接任歐盟輪值主席國後，奧班陸續出訪烏克蘭、俄羅斯及中國，他稱這是為烏克蘭戰爭執行「和平任務」。

民族主義者奧班支持川普重返白宮，且今年3月與川普在佛羅里達州見面。不過目前尚無跡象顯示，奧班和川普將再次會晤。

奧班在自己的社群媒體帳號宣布將訪美，匈牙利政府並未立即回應對他行程細節的相關提問。

奧班拒絕向烏克蘭輸送武器，並在俄軍於2022年全面入侵烏克蘭後，仍與莫斯科保持密切經濟關係。他本月5日才與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）見面，接著在今天造訪北京和習近平會談。

匈牙利 川普 烏克蘭

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